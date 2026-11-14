  • 14.11.2026, 08:59:02
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Lotto: Doppeljackpot – am Sonntag geht es um 2 Millionen Euro

Jackpot auch beim Joker, hier warten 300.000 Euro

Wien (OTS) - 

Freitag, der 13., wurde bei Lotto „6 aus 45“ gestern Abend zwar für niemanden zum Millionenglückstag, sorgte aber für eine durchaus außergewöhnliche Zahlenkombination: Mit 22, 24, 26, 32, 33 und 37 kamen alle sechs gezogenen Gewinnzahlen ausschließlich aus dem 20er- und 30er-Bereich und bestanden dabei aus gerade einmal fünf verschiedenen Ziffern. Dennoch hatte niemand die „sechs Richtigen“ auf einem abgegebenen Tippschein angekreuzt. Damit wartet am Sonntag ein Doppeljackpot auf die Spielteilnehmer:innen, im Topf für den oder die Sechser liegen dann rund 2 Millionen Euro.

Einen Solo-Gewinn gab es hingegen beim Fünfer mit Zusatzzahl. Ein bzw. eine Spielteilnehmer:in aus Oberösterreich hatte auf dem zweiten von neun Tipps eines Lotto Normalscheins fünf der „sechs Richtigen“ sowie die Zusatzzahl 25 angekreuzt. Lediglich die Zahl 22 fehlte auf den Sechser. Für den Fünfer mit Zusatzzahl gibt es einen Gewinn von 80.000 Euro.

Zusätzlich wurde wieder unter allen mitspielenden Lotto Tipps ein Extra-Gewinn in Höhe von 30.000 Euro verlost. Dieser Bonus geht dieses Mal nach Niederösterreich.

LottoPlus
Bei LottoPlus gab es bei keiner der beiden Ziehungen einen Sechser. Wie in den Spielbedingungen vorgesehen, wurde die Gewinnsumme aus dem Sechser-Rang jeweils auf die LottoPlus Fünfer aufgeteilt. Die 54 Fünfer der ersten Ziehung erhalten jeweils 2.480 Euro. Bei der zweiten Ziehung gab es 41 Fünfer, die jeweils 3.267 Euro gewinnen.

Für die beiden LottoPlus Sechser der nächsten Ziehung am Sonntag warten jeweils 100.000 Euro.

Joker
Auch beim Joker hatte niemand hatte die richtige Joker-Kombination auf einem Tippschein stehen. Damit wartet am Sonntag hier ein Jackpot mit 300.000 Euro.

Die Ziehung am Sonntag moderiert Ralph Huber-Blechinger.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehungen von Freitag, 13. November 2026, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen

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