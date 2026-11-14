ÖGK-Obmann Huss zur Gebarungsvorschaurechnung: Wir nehmen Geld für Versorgung in die Hand

Wien (OTS) -

In der Gebarungsvorschaurechnung (GVR) der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) für den Stichtag 15. November 2026 wird mit einem Bilanzverlust von 72,1 Mio. Euro für das Jahr 2026 gerechnet. „Damit hat sich der Bilanzverlust gegenüber 2025 halbiert“, hält Andreas Huss, Arbeitnehmer-Obmann der ÖGK fest.

Zurückzuführen ist das bessere Ergebnis auf mehrere Faktoren - etwa auf höhere Beitragseinnahmen, höhere Heilmittelersätze und Rückgänge beim Wochengeld und beim Krankengeld der Arbeitslosen. „Hinzukommen auch die ÖGK-internen Anstrengungen, die Kosten zu dämpfen“, betont der ÖGK-Obmann.

Mit Blick auf das kommende Jahr kann Huss keine Entwarnung der finanziellen Lage geben. „2027 erwarten wir einen Bilanzverlust von knapp 452 Mio. Euro. Entsprechend dem Beschluss des Verwaltungsrats vom 15. September 2026 wurde der geplante Versorgungsausbau berücksichtigt“, betont Andreas Huss. „Wir haben für die niedergelassene ärztliche Versorgung 100 Millionen Euro vorgesehen und für die zahnärztliche Versorgung 20 Millionen Euro veranschlagt. Wir nehmen Geld für die Versorgung in die Hand.“

Huss ergänzt: „In den kommenden Jahren möchten wir zusammen mit den Ländern zahlreiche neue Versorgungsprojekte umsetzen. Ich denke hier an gynäkologische Zentren, Diabeteszentren, Schmerzzentren, psychosoziale Versorgungszentren und andere spitalsentlastende Versorgungsmodelle im Bereich der fachärztlichen Versorgung.“ Im Fokus steht auch der Ausbau der Primärversorgung. „Wir sehen, dass die Primärversorgungseinheiten gut ankommen – sowohl bei den Ärztinnen und Ärzten als auch bei den Patientinnen und Patienten. Das Arbeiten im Team und die längeren Öffnungszeiten bieten für alle Seiten Vorteile,“ so der ÖGK-Obmann.

Um den Versorgungsausbau stemmen zu können, wird sich ÖGK aktiv in die Verhandlungen zum nächsten Finanzausgleich (FAG) einbringen. „Wir benötigen Geld für den dringend notwendigen Versorgungsausbau“, hält Huss abschließend fest.