Niederösterreichische Feuerwehr erhält EU-Zertifizierung für Waldbrandbekämpfung

Wien (OTS) -

Innenminister Gerhard Karner traf am 3. November 2026 Vertreterinnen und Vertreter des Niederösterreichischen Landesfeuerwehrverbandes und den zuständigen Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf zu einem Arbeitsgespräch im Innenministerium. Im Mittelpunkt stand die erfolgreiche Zertifizierung eines neuen Einsatzmoduls zur bodengebundenen Waldbrandbekämpfung durch die Europäische Kommission. Im Rahmen des Treffens überreichte der Innenminister das entsprechende EU-Zertifikat.

„Die niederösterreichischen Feuerwehren haben auch europaweit einen ausgezeichneten Ruf als Experten bei oftmals gefährlichen Einsätzen. Die Zertifizierung ist daher logische Folge und Beweis ihres erfolgreichen Wirkens bei der Waldbrandbekämpfung in vielen europäischen Staaten in den letzten Jahren“, betonte Innenminister Gerhard Karner.

Zwtl.: 122 Einsatzkräfte für internationale Waldbrandeinsätze

Das neu zertifizierte Modul des Niederösterreichischen Landesfeuerwehrverbandes umfasst 122 Einsatzkräfte sowie die für die bodengebundene Waldbrandbekämpfung erforderlichen Fahrzeuge und Ausrüstungsgegenstände. Die Einheit trägt die internationale Bezeichnung GFFF-V (Ground Forest Fire Fighting using Vehicles) und ist speziell für die Bekämpfung von Waldbränden mit Fahrzeugunterstützung ausgebildet und ausgestattet.

„Bei Waldbränden wie vor fünf Jahren in Hirschwang haben wir von europäischer Hilfe profitiert, gleichzeitig haben sich auch unsere Kameradinnen und Kameraden bereits bei Auslandseinsätzen ausgezeichnet. Die nun erfolgreiche Zertifizierung zeigt: Unsere Kameradinnen und Kameraden sind top ausgebildet und bestens vorbereitet. Das ist auch notwendig, denn die Herausforderungen werden nicht geringer und Waldbrände nicht weniger. Wir investieren daher kräftig in Ausrüstung und Ausbildung sowie in Vorbereitung und Vorbeugung. Wir können uns auf unsere Feuerwehren verlassen und sie können sich auf unsere Unterstützung verlassen. So wollen wir ihnen das Leben leichter machen, damit sie unseres sicherer machen können“, sagte NÖ LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf.

„Die erfolgreiche Zertifizierung unseres Waldbrandbekämpfungsmoduls durch die Europäische Kommission ist ein bedeutender Meilenstein für das niederösterreichische Feuerwehrwesen und eine besondere Auszeichnung für die hohe Professionalität unserer Einsatzkräfte. Unsere speziell ausgebildeten Feuerwehrmitglieder haben eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass sie auch unter schwierigsten Bedingungen international einsatzfähig sind. Wald- und Vegetationsbrände machen nicht an Staatsgrenzen halt. Umso wichtiger sind eine enge europäische Zusammenarbeit, einheitliche Ausbildungsstandards und moderne Spezialausrüstung. Mit diesem Modul leisten wir einen wesentlichen Beitrag zum europäischen Katastrophenschutz und können im Ernstfall rasch und schlagkräftig Hilfe leisten. Mein besonderer Dank gilt allen Kameradinnen und Kameraden, die mit großem persönlichem Engagement und unzähligen ehrenamtlichen Stunden diese Zertifizierung ermöglicht haben. Darauf können wir als niederösterreichische Feuerwehren besonders stolz sein“, betonte Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner.

Zwtl.: Österreich mit elf zertifizierten EU-Modulen vertreten

Der Zertifizierungsprozess begann im April 2024 und wurde Ende August 2026 durch die Europäische Kommission erfolgreich abgeschlossen. Damit erfüllt die Einheit die hohen europäischen Anforderungen an Ausbildung, Ausrüstung, Einsatzfähigkeit und internationale Zusammenarbeit.

Mit der erfolgreichen Zertifizierung steht das neue Waldbrandbekämpfungsmodul für internationale Einsätze im Rahmen des Katastrophenschutzverfahrens der Europäischen Union (Union Civil Protection Mechanism – UCPM) zur Verfügung. Die Einheiten des Europäischen Zivilschutzpools können bei schweren Naturkatastrophen und anderen Großschadensereignissen grenzüberschreitend eingesetzt werden. Die Zertifizierung ist mit entsprechenden Bereitstellungsverpflichtungen im Rahmen des europäischen Katastrophenschutzverfahrens verbunden.

Österreich verfügt derzeit über elf zertifizierte EU-Katastrophenschutzmodule. Drei davon werden vom Niederösterreichischen Landesfeuerwehrverband gestellt. Weitere Module werden unter anderem vom Bundesministerium für Landesverteidigung und vom Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs bereitgestellt.