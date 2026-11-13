LICHT INS DUNKEL: 2,26 Mio. Euro Spenden bei Gala-Abend für Hilfsbereitschaft

Wien (OTS) -

Die „Gala für LICHT INS DUNKEL 2026“ mit inklusiven Aktionen, prominenten Gästen und Musik-Acts sowie der „Challenge für LICHT INS DUNKEL“ setzte heute, am Freitag, dem 13. November 2026, in ORF 2 und ORF SPORT + wieder ein Zeichen der Hilfsbereitschaft. Durch Spenden kamen dabei 2.257.102 Euro für LICHT INS DUNKEL zusammen.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen: „LICHT INS DUNKEL zeigt uns jedes Jahr, dass wir mit Empathie, Mitgefühl, Solidarität und aktiver Hilfeleistung viel bewegen können. Große Sorgen werden von vielen gemeinsam getragen, große Probleme von vielen gemeinsam gelöst. Jede Spende, egal ob groß oder klein, wirkt. Danke!“

ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher: „Der heutige Abend war einmal mehr ein eindrucksvolles Zeichen der großen Hilfsbereitschaft der in Österreich lebenden Menschen, die seit mehr als 50 Jahren mit ihren Beiträgen ihre Mitmenschen großzügig unterstützen. Der ORF stellt auch heuer seine ganze mediale Flotte in Fernsehen, Radio, online und den Landesstudios in den Dienst der guten Sache. Ich freue mich über das großartige Spendenergebnis und bedanke mich bei unserem Publikum und unseren Partnerinnen und Partnern für die große Solidarität.“

Clemens Pig, designierter ORF-Generaldirektor: „Mit der großen Hauptabendsendung sowie den Begleitprogrammen zu LICHT INS DUNKEL hat der ORF einen wesentlichen Beitrag zur inklusiven Bewusstseinsbildung in der österreichischen Öffentlichkeit geleistet – und das mit einer großen Reichweite, die so nur der ORF erzielen kann. Auch in den kommenden Jahren wird der ORF in all seinen Medien und Landesstudios über inklusive Themen berichten, denn als ein ‚ORF für alle‘ ist es uns ein großes Anliegen, die gesamte Vielfalt Österreichs abzubilden und zu erreichen. Mein Dank gilt den hilfsbereiten Spenderinnen und Spendern sowie unseren Partnerinnen und Partnern, die ebenso dazu beigetragen haben, dass im Rahmen der ‚Gala für LICHT INS DUNKEL‘ am heutigen Abend ein beachtliches Spendenergebnis zustande gekommen ist.“

Der ORF unterstützt LICHT INS DUNKEL im 54. Aktionsjahr wieder in all seinen Medien, um möglichst viele Menschen zum Helfen zu motivieren.

Während des ganzen Jahres kann unter 0800 664 24 12 telefonisch oder per SMS gespendet werden, ebenso online auf https://lichtinsdunkel.ORF.at. Alle Informationen zu den Spendenmöglichkeiten bietet auch der ORF TELETEXT auf Seite 680.