Die Welser Weihnachtswelt erstrahlt international als European City of Christmas!

Wels (OTS) -

Mit einem funkelnden Lichtermeer, großen Emotionen und zahlreichen Neuerungen ist die Welser Weihnachtswelt heute offiziell eröffnet worden. Als European City of Christmas 2026 präsentiert sich die Welser Innenstadt heuer noch vielfältiger: vom neuen Christkindl-Eis über den Kunsthandwerksmarkt am Minoritenplatz, vielen neuen Lichterfiguren am Lichterpfad bis zur erweiterten Bergweihnacht am Stadtplatz. Bis 24. Dezember hat die Welser Weihnachtswelt täglich von 11:00 bis 20:00 Uhr geöffnet.

Das Eröffnungsprogramm auf der neuen Christkindlounge am Stadtplatz sorgte mit musikalischen Beiträgen und Auftritten für einen stimmungsvollen Auftakt. Andi Gabbauer stimmte mit den vielen Besuchern und der Volksschule 3 „Oh du Fröhliche“ ein und Pfarrvikar Niko Tomic segnete die Welser Weihnachtswelt. Ein besonderer Höhepunkt war die erstmalige Live-Präsentation des neuen Welser Weihnachtssongs „Weihnachtswelt“, produziert von Hanneliese Kreißl-Wurth und gesungen von Vanessa Maria. Damit erhielt die diesjährige Weihnachtswelt auch musikalisch eine eigene Hymne.

Neue Highlights für die European City of Christmas 2026

Anlässlich der internationalen Auszeichnung wurde die Welser Weihnachtswelt behutsam weiterentwickelt und um zahlreiche Attraktionen ergänzt. Ein besonderer Blickfang ist das neue Christkindl-Eis am Stadtplatz. Auf mehr als 550 m² Echteis können Besucher direkt unter dem großen beleuchteten Christkind ihre Runden drehen. Das Angebot ist bis 6. Jänner täglich geöffnet und geht anschließend nahtlos in die beliebte EIS-8erBahn über.

Auch die Bergweihnacht am Stadtplatz wurde erweitert und reicht heuer bis zum Rathausbrunnen. Dort steht die neue Christkindlounge, auf der sorgen mehr als 180 Programmpunkte in der gesamten Weihnachtswelt für Abwechslung. Märchenerzähler, Klanggeschichten, Chöre, Bläsergruppen sowie Auftritte von Schulen und Kindergärten machen die Christkindlounge am Stadtplatz zur Bühne für weihnachtliche Begegnungen.

Am Minoritenplatz ist ein neuer Kunsthandwerksmarkt mit 20 zusätzlichen Hütten entstanden. Insgesamt präsentieren in Summe über die 5 Wochen mehr als 100 Kunsthandwerksaussteller ihre handgefertigten Produkte und Geschenkideen. Die Aussteller wechseln teilweise wöchentlich und sorgen damit immer wieder für neue Entdeckungen. Eine weitere Besonderheit am Minoritenplatz ist die neue, handgefertigte Weihnachtskrippe. Gefertigt wurde sie in Österreich von Bildhauer Ulrich Mertel in seiner Werkstatt. Mit viel Sorgfalt und künstlerischem Gespür entstand ein Werk, in dem die Liebe zum Handwerk spürbar wird.

Ein Lichtermeer, das die ganze Stadt verbindet

Mit rund 850.000 LED-Lichtpunkten, mehr als 70 Kilometern Lichterketten und über 100.000 Kristallen auf den Laternen verwandelt sich die Innenstadt in eine glitzernde Weihnachtskulisse. Der 2,2 Kilometer lange Lichterpfad verbindet insgesamt 34 Beleuchtungshighlights und bietet mit neuen Figuren und Geschichten auch heuer wieder ein besonderes Erlebnis für Groß und Klein.