„Aufmerksamkeit für junge Menschen ist ein Gewinn für unsere Gesellschaft“

Graz (OTS) -

Toleranz zeigt sich nicht dort, wo alle einer Meinung sind. Sie zeigt sich dort, wo unterschiedliche Überzeugungen aufeinandertreffen – und Menschen dennoch Wege finden, miteinander auszukommen. Genau dieses gelebte Miteinander würdigt der Steiermärkische Toleranzpreis, der am 13. November 2026 im Rahmen eines Festakts in der Aula der Karl-Franzens-Universität mit rund 190 Gästen erstmals verliehen wurde. Durch die Veranstaltung führte Moderatorin Petra Rudolf, die Festrede hielt Hubert Patterer als Mitglied des Gründungskomitees.

Drei Initiativen, die Demokratie, Vielfalt und respektvolle Begegnung im Alltag stärken, standen bei der Preisverleihung in der Aula der Karl-Franzens-Universität Graz im Mittelpunkt.

Der mit 25.000 Euro dotierte Hauptpreis ging an die ARGE Jugend – Fachstelle für Gewaltprävention für ihr Projekt „Perspektivenwechsel“, das junge Menschen dabei unterstützt, Radikalisierung und Ausgrenzung entgegenzuwirken und demokratische Handlungsmöglichkeiten kennenzulernen. Zwei Förderpreise in Höhe von jeweils 7.500 Euro wurden an die Theaterakademie von LebensGroß für ihr Engagement an der Schnittstelle von Kunst, Kultur und Inklusion sowie an gemma! – GEMEINSAM MACHEN für die Förderung des Zusammenlebens in Vielfalt vergeben.

Das sagen die Preisträger:innen

„Wenn wir Kindern auf Augenhöhe begegnen, ihnen zuhören und ihnen ein gewaltfreies, liebevolles Umfeld bieten, wäre unsere Arbeit eines Tages vielleicht überflüssig. Zeit und Aufmerksamkeit für junge Menschen sind ein Gewinn für unsere gesamte Gesellschaft“, so Dominik Knes und Hannah Grosser von der ARGE Jugend – Fachstelle für Gewaltprävention (Hauptpreis): „Wir würden uns für die Gesellschaft wünschen, dass wir, so schwer das auch sein mag, uns für andere Meinungen öffnen können.“

„Unsere Arbeit braucht Ressourcen. Dotierte Preise wie dieser ermöglichen uns, sie fortzusetzen. Die Theaterakademie steht für professionelle, inklusive Kunst und beweist, dass Menschen mit Behinderungen Schauspielerei als Beruf ausüben können – nicht in einer Nische, sondern mitten in Kunst und Kultur. Wir orientieren uns in all unseren Projekten an den Potentialen, nicht an den Defiziten“, so Susanne Maurer-Aldrian und Lina Hölscher von LebensGroß bzw. der Theaterakademie (Förderpreis). Eine der ersten Absolventinnen, Agnes Zenz, auf die Frage, was ihr an der Theaterakademie am besten gefällt: „Eigentlich alles! Ich bin sprachlos über den Preis. Ich kann in der Theaterakademie sehr viel lernen und freue mich.“

„Gerade in der Unterschiedlichkeit lernen wir alle so viel dazu“, so Stefanie Stadlober und Agnes Haidacher vom Verein gemma! – GEMEINSAM MACHEN (Förderpreis): „gemma! bietet einen Raum, um trotz vermeintlicher Unterschiede wie Sprache, Herkunft oder Kultur Gemeinsamkeiten zu schaffen und durch gemeinsame Erlebnisse den Zusammenhalt zu stärken. Unser Motto: ,Gemma gemeinsam machen!‘“

Michael Axmann, Initiator des Steiermärkischen Toleranzpreises und Vorsitzender des auszeichnenden Vereins, stellte in seiner Rede klar, dass Toleranz gerade dort gefordert sei, wo unterschiedliche Überzeugungen aufeinanderprallen: „Toleranz ist dann gefragt, wenn mir die Idee meines Gegenübers gegen den Strich läuft. Wenn ich der Meinung bin, dass er völlig falsch liegt und ich trotzdem einen Weg finde, mit ihm auszukommen.“ Die ausgezeichneten Initiativen seien dafür wichtige Vorbilder: „Nicht die Jury ist Expertin für Toleranz, sondern unsere Preisträger:innen.“

Jury-Vorsitzende Heidrun Primas verlas die Jury-Begründungen und unterstrich die besondere gesellschaftliche Bedeutung der ausgezeichneten Projekte. So gehe es bei ‚Perspektivenwechsel‘ der ARGE Jugend darum, demokratische Werte aus der Theorie in die Alltagspraxis zu bringen. Die Theaterakademie von LebensGroß zeige, dass Vielfalt eine Stärke und Bereicherung für die gesamte Gesellschaft sei. Bei gemma! würdigte die Jury insbesondere das niederschwellige Miteinander und die Begegnung auf Augenhöhe.

Der Steiermärkische Toleranzpreis wurde als zivilgesellschaftliche Initiative ins Leben gerufen, um Menschen und Projekte sichtbar zu machen, die demokratisches Zusammenleben konkret stärken. Er wird künftig alle zwei Jahre vergeben.

Unter den 190 Gästen war auch Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl: „Toleranz, Respekt und Zusammenhalt sind die Grundlage für ein gutes Miteinander und eine starke Demokratie. Umso mehr freut es mich, dass sich in der Steiermark so viele Menschen mit großem Engagement für diese Werte einsetzen und damit einen wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft leisten. Die ausgezeichneten Projekte zeigen eindrucksvoll, wie wichtig es ist, ein respektvolles Miteinander zu fördern und gerade jungen Menschen unsere demokratischen Werte näherzubringen.“

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Jury: Heidrun Primas (Vorsitzende und Sprecherin), Michael Axmann, Johannes Beurle, Mehmet Celebi, Suzana Djukic, Kristina Edlinger-Ploder, Eva Heigl, Margot Hohl, Peter Riedler, Georg Schneider, Stefanie Schwarzl-Ranz, Stefan Storr.

Sponsoren: Steiermärkische Sparkasse, Grazer Wechselseitige Versicherung, Styria Media Group.

Gründungskomitee: Michael Axmann, Anna Badora, Andreas Gjecaj, Daniela Grabovac, Lisz Hirn, Alexander Hirtzi, Wilhelm Krautwaschl, Gerd Kronheim, Andrea Kurz, Hubert Patterer, Gilbert Prilasnig, Heidrun Primas, Stefan Storr, Stefanie Schwarzl-Ranz, Aglaia Szyszkowitz, Bettina Vollath, Julia Zotter.

Fakten auf einen Blick: