Verleihung des Awards „Militär des Jahres 2026“ in Jenbach, Tirol

Wien (OTS) -

Im Veranstaltungszentrum Jenbach (Tirol) verlieh das Österreichische Bundesheer heute, Freitag, dem 13. November 2026, die Awards „Militär des Jahres 2026“. Mit diesen Auszeichnungen wurden Soldatinnen und Soldaten sowie zivile Bedienstete für ihre herausragenden Leistungen, besondere Initiativen und gelebte soldatische Tugenden im täglichen Dienstbetrieb wie auch bei Einsätzen im In- und Ausland vor den Vorhang geholt.

Als Laudatoren fungierten unter anderem die Heeresleistungssportlerin Janine Flock sowie der Extrembergsteiger Peter Habeler.

Die Preisträgerinnen und Preisträger 2026 im Überblick:

Soldat des Jahres 2026: Major Markus Wappel (AUTCON 29 und AUTCON 30 UNIFIL) Stellvertretend für die österreichischen Kontingente AUTCON 29 und AUTCON 30 im Rahmen der UNIFIL-Friedensmission im Libanon wurde Major Markus Wappel ausgezeichnet. Unter seiner Führung als nationaler Kontingentskommandant bewiesen die Soldatinnen und Soldaten in einem äußerst herausfordernden, kriegerischen Umfeld höchste Professionalität, Selbstdisziplin und unerschütterlichen Leistungswillen. Geleitet von Kameradschaft und gewissenhafter Pflichterfüllung meisterten sie ihren Auftrag trotz ständig latenter Gefahr mit Bravour.

Stellvertretend für die österreichischen Kontingente AUTCON 29 und AUTCON 30 im Rahmen der UNIFIL-Friedensmission im Libanon wurde Major Markus Wappel ausgezeichnet. Unter seiner Führung als nationaler Kontingentskommandant bewiesen die Soldatinnen und Soldaten in einem äußerst herausfordernden, kriegerischen Umfeld höchste Professionalität, Selbstdisziplin und unerschütterlichen Leistungswillen. Geleitet von Kameradschaft und gewissenhafter Pflichterfüllung meisterten sie ihren Auftrag trotz ständig latenter Gefahr mit Bravour. Zivilbedienstete des Jahres 2026: Kontrolleurin Zugsführer Victoria Artner-Rieder (Aufklärungs- und Artilleriebataillon 3) Victoria Artner-Rieder ist im Kommando des Aufklärungs- und Artilleriebataillons 3 in Mistelbach als Sachbearbeiterin Miliz für die Personalverwaltung von rund 700 Milizsoldatinnen und -soldaten verantwortlich. Durch ihre außergewöhnliche Sorgfalt, hohe Belastbarkeit und Innovationsbereitschaft leistet sie einen unverzichtbaren Beitrag zur personellen Einsatzbereitschaft des Verbandes. Darüber hinaus engagiert sie sich weit über ihre Kernaufgaben hinaus in der Ausbildung von Grundwehrdienern, bei Schulveranstaltungen sowie in der Öffentlichkeitsarbeit des Bataillons.

Victoria Artner-Rieder ist im Kommando des Aufklärungs- und Artilleriebataillons 3 in Mistelbach als Sachbearbeiterin Miliz für die Personalverwaltung von rund 700 Milizsoldatinnen und -soldaten verantwortlich. Durch ihre außergewöhnliche Sorgfalt, hohe Belastbarkeit und Innovationsbereitschaft leistet sie einen unverzichtbaren Beitrag zur personellen Einsatzbereitschaft des Verbandes. Darüber hinaus engagiert sie sich weit über ihre Kernaufgaben hinaus in der Ausbildung von Grundwehrdienern, bei Schulveranstaltungen sowie in der Öffentlichkeitsarbeit des Bataillons. Grundwehrdiener des Jahres 2026: Gefreiter Mathias Linner (Militärkommando Salzburg) Gefreiter Mathias Linner leistete seinen Grundwehrdienst als Koch in der Produktions- und Finalisierungsküche NORD. Als es dort zu unerwarteten Personalabgängen kam, übernahm er kurzerhand die interimsmäßige Leitung der Küche. Nur durch sein beherztes, hochprofessionelles Eingreifen und seine ausgeprägte Führungsstärke gegenüber seinen Kameraden konnte der Küchenbetrieb reibungslos aufrechterhalten werden – eine Leistung, die weit über die Erwartungen an einen Grundwehrdiener hinausgeht.

Gefreiter Mathias Linner leistete seinen Grundwehrdienst als Koch in der Produktions- und Finalisierungsküche NORD. Als es dort zu unerwarteten Personalabgängen kam, übernahm er kurzerhand die interimsmäßige Leitung der Küche. Nur durch sein beherztes, hochprofessionelles Eingreifen und seine ausgeprägte Führungsstärke gegenüber seinen Kameraden konnte der Küchenbetrieb reibungslos aufrechterhalten werden – eine Leistung, die weit über die Erwartungen an einen Grundwehrdiener hinausgeht. Einheit des Jahres 2026: Institut Fliegerbodendienste der Flieger- und Fliegerabwehrtruppenschule (Langenlebarn) Das Institut Fliegerbodendienste aus Niederösterreich wurde für seine Pionierleistungen beim Aufbau der Fähigkeit „Joint Fire Support“ ausgezeichnet. Neben der Erstellung sämtlicher Basisschriftstücke, Dienstvorschriften und Curricula nach internationalen Standards schufen die Bediensteten durch ihren unermüdlichen Einsatz das Fundament für den laufenden Akkreditierungsprozess durch NATO- und US-Streitkräfte.

Das Institut Fliegerbodendienste aus Niederösterreich wurde für seine Pionierleistungen beim Aufbau der Fähigkeit „Joint Fire Support“ ausgezeichnet. Neben der Erstellung sämtlicher Basisschriftstücke, Dienstvorschriften und Curricula nach internationalen Standards schufen die Bediensteten durch ihren unermüdlichen Einsatz das Fundament für den laufenden Akkreditierungsprozess durch NATO- und US-Streitkräfte. Special Award 2026: Die Heeresbergführer (70 Jahre Heeresbergführer) Anlässlich ihres 70-jährigen Bestehens erhielten die Heeresbergführer des Österreichischen Bundesheeres den diesjährigen Special Award. Seit sieben Jahrzehnten stehen sie für höchste alpine Kompetenz, Mut, Verlässlichkeit und internationale Spitzenqualität in der militärischen Gebirgsausbildung. Sie führen, wo Gelände, Wetter und Höhe den Menschen alles abverlangen, geben ihr Wissen an die nächste Generation weiter und übernehmen Verantwortung für das Leben ihrer Kameradinnen und Kameraden. Die Laudatio hielten Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und Extrembergsteiger Peter Habeler gemeinsam.

„Unsere Soldatinnen und Soldaten sowie unsere zivilen Bediensteten leisten jeden Tag Großartiges – oft im Hintergrund, manchmal unter schwierigsten Bedingungen im In- und Ausland. Mit den Awards ‚Militär des Jahres‘ holen wir jene Menschen vor den Vorhang, die durch ihr Können, ihren Mut und ihre Kameradschaft Vorbilder für unser gesamtes Bundesheer sind“, betonte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner im Rahmen der Verleihung.