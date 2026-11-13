Europäische Spitzenforschung setzt auf Wiener Expertise

Wien (OTS) -

Wien ist an vier der europaweit 48 ausgewählten Forschungsprojekte beteiligt, die im Rahmen der aktuellen Vergabe der renommierten ERC Synergy Grants des Europäischen Forschungsrats (ERC) gefördert werden. Alle fünf an den Projekten beteiligten Wissenschafter*innen aus österreichischen Forschungseinrichtungen sind an Wiener Institutionen tätig. Die vier internationalen Projekte erhalten insgesamt rund 42,7 Millionen Euro an Fördermitteln. Der Erfolg unterstreicht die Breite der Wiener Forschungslandschaft und deren internationale wissenschaftliche Bedeutung. Auch im Wissenschaftlichen Rat des ERC ist die österreichische Forschung künftig prominent vertreten: Die Professorin der Technischen Universität Wien Ulrike Diebold wurde neu in das Gremium berufen, der am Institute for Science and Technology Austria (ISTA) tätige Informatiker Thomas Henzinger übernimmt mit Jahresbeginn 2027 eine der Vizepräsidentschaften. „Wien zählt zu den bedeutenden Wissenschaftsstandorten Europas. Die Beteiligung Wiener Wissenschafter*innen an gleich vier der renommierten ERC Synergy Grants unterstreicht die Leistungsfähigkeit und die große Bandbreite unserer Forschungslandschaft“, betont Wiens Kultur- und Wissenschaftsstadträtin Veronica Kaup-Hasler. „Wissenschaft braucht die Freiheit, bestehende Gewissheiten infrage zu stellen und neue Wege zu gehen – auch wenn deren Bedeutung erst langfristig sichtbar wird. Ich gratuliere den allen Forschenden sowie Ulrike Diebold und Thomas Henzinger zu ihren neuen Funktionen im Europäischen Forschungsrat sehr herzlich.“

Vier Wiener Institutionen an internationaler Spitzenforschung beteiligt

An den ausgewählten Projekten sind Forschende der Universität Wien, der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, der Veterinärmedizinischen Universität Wien und der Central European University beteiligt. Die wissenschaftlichen Fragestellungen reichen von der Erforschung historischer Schrifttraditionen über grundlegende molekulare Prozesse bis hin zu den Herausforderungen des europäischen Arbeitsmarktes. Der Erfolg zeigt, wie breit wissenschaftliche Exzellenz in Wien verankert ist. Geistes-, Sozial- und Naturwissenschaften tragen gleichermaßen zur internationalen Bedeutung des Standorts bei und erweitern unser Verständnis von Gesellschaft und Natur.



Wissenschafterin aus Wien auch im Leitungsgremium des ERC vertreten

Auch im Wissenschaftlichen Rat des Europäischen Forschungsrats wird österreichische Forschung künftig prominent vertreten sein. Die Physikerin Ulrike Diebold, Professorin an der TU Wien und Vizepräsidentin der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, wurde neu in das 21-köpfige Gremium berufen. Der Informatiker Thomas Henzinger, ehemaliger Präsident des Institute of Science and Technology Austria (ISTA) in Klosterneuburg, übernimmt mit 1. Jänner 2027 eine der drei Vizepräsidentschaften. Das Gremium gestaltet die wissenschaftliche Ausrichtung und Förderstrategie des ERC maßgeblich mit.

ERC Synergy Grants ermöglichen langfristige Grundlagenforschung

Die ERC Synergy Grants zählen zu den bedeutendsten europäischen Förderinstrumenten für wissenschaftliche Grundlagenforschung, die selbst gewählte Forschungsfragen nach dem Maßstab wissenschaftlicher Exzellenz fördern. Sie richten sich an internationale Forschungsteams, die gemeinsam besonders komplexe Fragestellungen bearbeiten. Die Förderungen ermöglichen eine Zusammenarbeit über einen Zeitraum von bis zu sechs Jahren. Die Auswahl ist hochkompetitiv: Von insgesamt 957 eingereichten Anträgen wurden in der aktuellen Ausschreibungsrunde 48 Projekte ausgewählt. Das entspricht einer Erfolgsquote von rund fünf Prozent. Europaweit stellt der Europäische Forschungsrat in dieser Ausschreibungsrunde für ERC Synergy Grants insgesamt rund 500 Millionen Euro zur Verfügung.