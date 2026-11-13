  • 13.11.2026, 15:47:32
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ORF-„Pressestunde“ mit Andreas Huss, Obmann Österreichische Gesundheitskasse, ÖGK

Am 15. November um 11.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) - 

Es ist ein Dauerbrenner heimischer Innenpolitik: das Gesundheitssystem. 64 Milliarden Euro ist es uns wert – jährlich. Ein wesentlicher Mitspieler in diesem System ist die ÖGK – die Österreichische Gesundheitskasse, deren Obmann aktuell Andreas Huss ist. Zu Einsparungen auf Kosten der Versicherten sagt er nein. Aber wo soll dann gespart werden? Welche Projekte – abseits der täglichen Bewegungseinheit – sollen gefördert werden? Sind präventive Maßnahmen stark genug im Bewusstsein der Österreicherinnen und Österreicher verankert? Und könnte eine Zentralisierung der Zuständigkeiten zu mehr Effizienz führen? Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 15. November 2026, um 11.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON stellen Christian Rainer, „Vorarlberger Nachrichten“, und Claudia Dannhauser, ORF.

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