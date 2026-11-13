KLIMT. DIE NACKTE WAHRHEIT" - Gustav Klimts „Nuda Veritas“ erhält eine neue Bühne im Theatermuseum

Wien (OTS) -

Am 2. Dezember öffnet das Theatermuseum im Palais Lobkowitz nach einem 11-monatigen Umbau wieder seine Türen. Mit KLIMT. DIE NACKTE WAHRHEIT erwartet Besucherinnen und Besucher dann ein neues Vermittlungsangebot: Ein multimediales Museumserlebnis rund um zwei Gemälde von Gustav Klimt. Im Mittelpunkt steht dabei seine Nuda Veritas.

KLIMT. DIE NACKTE WAHRHEIT entführt das Publikum ins Wien um 1900 und damit in eine Zeit des künstlerischen, wissenschaftlichen und geistigen Aufbruchs. Die Präsentation verbindet einen multimedialen Rundgang durch jenes kulturelle Milieu, in dem sich Klimt zu einem herausragenden Vertreter der Secession entwickelte, mit einer großflächigen, cineastischen Inszenierung seines Schlüsselwerks „Nuda Veritas“ im Halbrundsaal im Erdgeschoss des Palais Lobkowitz.

Das Gemälde steht für Gustav Klimts Anspruch auf künstlerische Freiheit und Selbstbestimmtheit und gehört zu den bedeutendsten Objekten im Sammlungsbestand des Theatermuseums. Nun wird es als Höhepunkt eines rund 20-minütigen Rundgangs neu in die Szene gesetzt. Das audiovisuelle Museumserlebnis zeichnet Klimts Weg vom etablierten Hofmaler über den Konflikt um die Fakultätsbilder bis zu seiner Abkehr von traditionellen Auftraggebern nach und beleuchtet die Bedeutung des Gemäldes Nuda Veritas vor dem Hintergrund der Wiener Moderne.

„ Mit KLIMT. DIE NACKTE WAHRHEIT zeigen wir, wie ein Museum seine Objekte aus unterschiedlichen Perspektiven vermitteln und damit neue Zugänge zu einem bekannten Künstler schaffen kann. Das Original bleibt dabei der Ausgangs- und Endpunkt der Begegnung. Die filmische Erzählung eröffnet einen historischen und biografischen Kontext, der Klimts Nuda Veritas in ihrer ganzen Bedeutung für seinen künstlerischen Aufbruch vermittelt. “ – Jonathan Fine, Generaldirektor des KHM-Museumsverbands



„ Die Hintergründe des berühmten Werkes von Gustav Klimt werden in dieser medialaufwändigen Präsentation kurzweilig vermittelt, seine Geheimnisse nach und nach enthüllt.„Willst du allen gefallen?“ So, wie sich der Künstler möglicherweise diese Frage stellte, als er zu malen begann, stehen nun auch wir vor ihr. Vor allem aber vor uns selbst. Und blickt man zurück, wird einem bewusst: Die nackte Wahrheit blickt uns an. “ – Rudi Risatti, Direktor des Theatermuseums

Vom Wien um 1900 zum Original

Die multimediale Präsentation nutzt die Mittel der Inszenierung, um die historische Bedeutung und ursprüngliche Wirkung des Gemäldes erfahrbar zu machen. Die Technik steht dabei im Dienst des Originals.

Bilder, Schlagzeilen und Zeitungstexte sowie eine eigens gestaltete Soundkulisse führen ins Wien um 1900. Historische Textfragmente, u.a. von Gustav Klimt und anderen Protagonisten der Wiener Secession oder von Gegnern und Kritikern, ergänzen die audiovisuelle Erzählung. Klimts künstlerische Entwicklung wird mit den Umbrüchen dieser Zeit verbunden.



Im ersten Raum des Rundgangs ist Klimts um 1895 entstandenen Originalgemälde Dame mit Lila Schal aus dem Kunsthistorischen Museum zu sehen. Vier Screeninseln und eine Zeittafel vermitteln Einblicke in die Architektur und Kunstszene Wiens sowie in wichtige Ereignisse der Weltgeschichte dieser Zeit.



Im Halbrundsaal des Palais Lobkowitz, den ehemaligen Stallungen der Fürsten Lobkowitz, entfaltet sich die filmische Inszenierung. Zahlreiche Bilder und Werke aus dieser Zeit, darunter auch die berühmten Zwickelbilder aus dem Kunsthistorischen Museum, werden einbezogen, animiert, und in einer zuvor noch nie gesehenen Größe projiziert: ein multimedialer Genuss, dem ein analoger Abschluss folgt. Mit einem dramaturgischen Höhepunkt öffnet sich schließlich der Blick auf das Original der Nuda Veritas.

Künstlerische Freiheit als Programm

Die Nuda Veritas wurde bereits bei ihrem ersten Auftritt in der 4. Secessionsausstellung zum Sinnbild künstlerischer Selbstbehauptung. Mit dem 1899 entstandenen Gemälde reagierte Klimt auf die öffentliche Kritik an seinen umstrittenen Fakultätsbildern, die er schließlich zurückkaufte.



Die lebensgroße weibliche Aktfigur hält den Betrachterinnen und Betrachtern einen Spiegel entgegen. „Erkenne dich selbst“, scheint sie einzufordern. Klimt setzte ihr eine Sentenz Friedrich Schillers voran: „KANNST DU NICHT ALLEN GEFALLEN DURCH DEINE THAT UND DEIN KUNSTWERK = MACH ES WENIGEN RECHT. VIELEN GEFALLEN IST SCHLIMM.“



Der Schriftsteller und Kritiker Hermann Bahr, ein Freund und Unterstützer Klimts, erwarb die Nuda Veritas um 1900, da er in dem Gemälde auch eine Bestätigung seines eigenen künstlerischen Schaffens sah. Über seinen Nachlass gelangte das Gemälde in den 1950er-Jahren schließlich in den Bestand des heutigen Theatermuseums.



Für die räumliche Gestaltung des multimedialen Museumserlebnisses KLIMT. DIE NACKTE WAHRHEIT zeichnen C4 Berlin & Knauer Architekten verantwortlich, der Film stammt von der Firma Tarkemoto.



Ein Haus im Wandel

Dem neuen Vermittlungsangebot geht eine umfassende Modernisierung von Teilen des Palais Lobkowitz voraus. Im Zuge des 11-monatigen Umbaus wurden insbesondere die Publikumsbereiche im westlichen Flügel des Erdgeschoßes mit Museumsshop und Sanitäranlagen in den ehemaligen Räumlichkeiten der Galerie Wolfrum von Knauer Architekten neu gestaltet, die Infrastruktur modernisiert und die Barrierefreiheit verbessert.



Das Palais Lobkowitz zählt zu den bedeutendsten öffentlich zugänglichen Barockpalais der Wiener Innenstadt. Das Theatermuseum ist hier seit 1991 beheimatet und vereint umfangreiche Sammlungsbestände zur Geschichte der darstellenden Künste. Über den neu geschaffenen Eingang in der Augustinerstraße gelangen Besucher in das neue Foyer, das künftig auch als Ticketpoint für alle Standorte des KHM-Museumsverbands dient.



Das kompakte Format richtet sich sowohl an Wienerinnen und Wiener sowie inländische und internationale Gäste.



Tickets für KLIMT. DIE NACKTE WAHRHEIT kosten Ꞓ 25. Der Zutritt erfolgt zu fixen Timeslots im 20-Minuten-Takt; der erste beginnt um 10:10 Uhr, der letzte um 17:20 Uhr.

Tickets können ab 2. Dezember 2026 über den Webshop gebucht

werden. Das Ticket ermöglicht zusätzlich die Besichtigung des Palais, des Eroica-Saals und der Sonderausstellungen im Theatermuseum.

Klimt inspiriert – auch heute

Der neu gestaltete Museumsshop lädt dazu ein, die Welt von KLIMT. DIE NACKTE WAHRHEIT auch über den Ausstellungsbesuch hinaus mitzunehmen. Dafür haben renommierte österreichische Unternehmen eigens entwickelte Kollektionen gestaltet, die das Gemälde Nuda Veritas auf unterschiedliche Weise interpretieren. Zwei Highlights sind die Kooperationen mit dem Wiener Taschenlabel INA KENT und der Wiener Glasmanufaktur J. & L. Lobmeyr.



KLIMT. DIE NACKTE WAHRHEIT

Theatermuseum im Palais Lobkowitz, Wien

Eröffnung: 2. Dezember 2026

Ab 2. Dezember 2026 bis 6. Jänner 2027 täglich, 10-18 Uhr

Ab 7. Jänner 2027 täglich außer Dienstag, 10-18 Uhr

Erster Timeslot: 10.10 Uhr, letzter Timeslot: 17.20 Uhr

Weihnachten, Ostern und Sommermonate täglich geöffnet.

Vollpreis: Ꞓ 25, ermäßigt: Ꞓ 19, Tickets sind ab 2. Dezember über den Webshop erhältlich

Mit dem Ticket ist das gesamte Palais Lobkowitz und Theatermuseum mit aktuellen

Sonderausstellungen zu besuchen.



Das Theatermuseum ist ein Museum des KHM-Museumsverbands, der als bedeutendste museale Wissenschafts- und Forschungseinrichtung Österreichs gilt. Der Verband umfasst das Kunsthistorische Museum, das Weltmuseum Wien, das Theatermuseum, und die weiteren Standorte Kaiserliche Schatzkammer, Kaiserlichen Wagenburg, Theseustempel im Volksgarten und Schloss Ambras bei Innsbruck. Der KHM-Museumsverband ist einer der größten Museumsverbände Europas und vereint ein einzigartiges Spektrum an Kunst- und Kultursammlungen von der Antike bis zur Gegenwart, von europäischer bis außereuropäischer Kunst.