  • 13.11.2026, 15:00:02
  • /
  • OTS0122

SPÖ-Zwander: Politik muss Bedenken von Bevölkerung und Fachleuten ernst nehmen

Austausch mit Rettungsorganisationen zur überregionalen Versorgungsverantwortung wichtig und willkommen

St. Pölten (OTS) - 

„Der intensive Austausch mit den Rettungsorganisationen ist wichtig und ausdrücklich willkommen“, betont SPÖ-NÖ-Landesgeschäftsführer Wolfgang Zwander zur Debatte über die Zukunft der Notfallversorgung in Niederösterreich: „Rotes Kreuz und Samariterbund sind Tag und Nacht für die Menschen da, wenn es darauf ankommt, im Hauptamt wie im Ehrenamt. Dafür gebührt ihnen unser größter Dank und Respekt.“

Die Verantwortung für eine verlässliche überregionale Notfallversorgung trage die Politik in erster Linie gegenüber der Bevölkerung, so Zwander. „Viele Expertinnen und Experten teilen die Sorgen der Menschen in unserem Land. Diese Stimmen nehmen wir sehr ernst. Den Wunsch nach rascher Klarheit verstehen wir. Planungssicherheit schafft aber nur eine Lösung, die auf Dauer trägt und rechtlich hält. Jetzt sind alle gefordert, gemeinsam die bestmögliche Lösung zu erarbeiten“, so Zwander abschließend.

Rückfragen & Kontakt

SPÖ Niederösterreich
Telefon: 02742/2255-111
E-Mail: [email protected]
Website: https://noe.spoe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | SLN

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

SPÖ Niederösterreich

Rückfragen & Kontakt

SPÖ Niederösterreich
Telefon: 02742/2255-111
E-Mail: [email protected]
Website: https://noe.spoe.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2026 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright