SPÖ-Zwander: Politik muss Bedenken von Bevölkerung und Fachleuten ernst nehmen

St. Pölten (OTS) -

„Der intensive Austausch mit den Rettungsorganisationen ist wichtig und ausdrücklich willkommen“, betont SPÖ-NÖ-Landesgeschäftsführer Wolfgang Zwander zur Debatte über die Zukunft der Notfallversorgung in Niederösterreich: „Rotes Kreuz und Samariterbund sind Tag und Nacht für die Menschen da, wenn es darauf ankommt, im Hauptamt wie im Ehrenamt. Dafür gebührt ihnen unser größter Dank und Respekt.“

Die Verantwortung für eine verlässliche überregionale Notfallversorgung trage die Politik in erster Linie gegenüber der Bevölkerung, so Zwander. „Viele Expertinnen und Experten teilen die Sorgen der Menschen in unserem Land. Diese Stimmen nehmen wir sehr ernst. Den Wunsch nach rascher Klarheit verstehen wir. Planungssicherheit schafft aber nur eine Lösung, die auf Dauer trägt und rechtlich hält. Jetzt sind alle gefordert, gemeinsam die bestmögliche Lösung zu erarbeiten“, so Zwander abschließend.