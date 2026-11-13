VPNÖ-Zauner: „Bundes-FPÖ kritisiert Regierungsarbeit ihrer eigenen Kollegen in Niederösterreich unter Udo Landbauer“

St. Pölten (OTS) -

„Mit den heutigen neuerlichen Eskapaden kritisiert die Bundes-FPÖ in Form von NR Schmiedlechner direkt die Regierungsarbeit der eigenen Parteikollegen in Niederösterreich, allen voran Landeshauptfrau-Stellvertreter Udo Landbauer“, reagiert VPNÖ-Landesgeschäftsführer Matthias Zauner unmissverständlich auf die jüngsten Äußerungen von FPÖ-NR Schmiedlechner. „Wenn Schmiedlechner von Stellenabbau redet: Hat er schon einmal bei Udo Landbauer nachgefragt, was die zuständige FPÖ-Landesrätin Rosenkranz dagegen macht? Ist dem Niederösterreicher mit Salzburger Migrationshintergrund überhaupt bekannt, dass die FPÖ von Udo Landbauer in der Niederösterreichischen Landesregierung wesentliche Verantwortung mitträgt?“

„Allein im Waldviertel konnten sich in den vergangenen zehn Jahren durch unsere Unterstützung mehr als 60 Betriebe ansiedeln, die gemeinsam über 500 Arbeitsplätze geschaffen und in der Region gehalten haben. Erst gestern war unsere Landeshauptfrau beim Holzverarbeitungsbetrieb Eschelmüller im Waldviertel zu Besuch, der bereits jetzt unmittelbar von der neuen Taskforce Wirtschaft profitiert hat: Aktuell werden dort Investitionen von 26 Millionen Euro für den Kapazitätsausbau bei den Hochregallagern und der Produktionshalle getätigt“, so Zauner.

Zur erwähnten Schließung des Ardo Werks betont der Landesgeschäftsführer: „Durch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf ist für die heimischen Bäuerinnen und Bauern eine rasche Lösung erzielt worden. Aktuell hakt es offenbar noch beim Sozialplan. Doch wo ist der Einsatz der FPÖ-Arbeitsmarkt-Landesrätin Rosenkranz, wenn er doch jetzt dringend notwendig wäre? Wenn FPÖ-NR Schmiedlechner glaubt, dass man mit parteipolitischem Populismus Arbeitsplätze rettet, dann hat er den Ernst der Lage nicht verstanden“, so Zauner, der abschließend die Frage aufwirft: „Was hat Schmiedlechner in den vergangenen Monaten – abgesehen von zahlreichen Presseaussendungen – unternommen, um die heimische Wirtschaft zu unterstützen? Das weiß er wohl nicht einmal selbst.“