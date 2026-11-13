„Thema“ über verpasste Chancen, Neubeginn und den Mut, noch einmal „Ja“ zu sagen

Wien (OTS) -

Christoph Feurstein präsentiert in „Thema“ am Montag, dem 16. November 2026, um 21.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON folgende Beiträge:

Zweite Chance – alte Liebe, neues Glück

„Ich habe mich in meinen Mann ein zweites Mal verliebt“, sagt Doris Löffler aus Leithaprodersdorf. Sie hat ihren Mann Herbert jung geheiratet, sich später scheiden lassen und wieder zu ihm zurückgefunden. So wie Tamara und Harald Bausch aus Graz, die ebenfalls nach einer gescheiterten Ehe und jahrelanger Trennung ein zweites Mal geheiratet haben. Was sie auseinandergebracht, was sie wieder verbunden hat und warum ihre Liebe im zweiten Anlauf stärker ist als je zuvor, das haben die Paare Anne-Maria Neubauer erzählt. Eine Geschichte über verpasste Chancen, Neubeginn und den Mut, noch einmal „Ja“ zu sagen.

Sanierung oder Vertreibung? – Angst ums Zuhause

„Die Wohnung bedeutet mir mein Glück, mein Zuhause, mein Leben“, sagt die 88-jährige Eleonore. Sie lebt seit mehr als 60 Jahren in einem Wohnhaus in Wien-Döbling. Der Eigentümer plant jetzt umfassende Sanierungsarbeiten. Die Häuser gehören zum Firmengeflecht des Investors Michael Tojner. Er gilt als einer der reichsten Menschen im Land. Nur noch vier Parteien wohnen derzeit zu sehr günstigen und unbefristeten Mieten in dem ehemaligen Genossenschaftsbau. Für die Zeit der Sanierungsarbeiten wird ihnen vom Eigentümer geraten, in ein Ausweichquartier umzuziehen. „Wir haben Angst, dann nie mehr wieder hierher zurückkehren zu können“, sagen die Mieterinnen und Mieter. Ist diese Angst berechtigt? Pia Bichara und Oliver Rubenthaler haben für „Thema“ recherchiert.

Kinderwunsch – Mutter sein trotz Beeinträchtigung

In Österreich und Deutschland werden Frauen mit Behinderungen deutlich häufiger sterilisiert als Frauen ohne Behinderungen. „Das Problem ist, dass die meisten betroffenen Frauen gar nicht wissen, was eine Sterilisation für sie bedeutet“, sagt die Autorin Luise Jäger. Sie hat zum Thema Zwangssterilisation von Frauen mit Behinderung recherchiert. „Auch Frauen ohne Behinderung können manchmal keine guten Mütter sein“, sagt Sarah Esen. Sie lebt mit ihrer Tochter in einer Wohneinrichtung in Oberösterreich, in der „Begleitete Elternschaft“ angeboten wird. Solche Unterstützungsangebote fehlen in Österreich vielerorts. Laura Mlakar und Andrea Poschmaier haben mit betroffenen Frauen gesprochen und sich angesehen, wo es Verbesserungsbedarf gibt.