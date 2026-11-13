„kulturMONTAG“ am 16. November: Arena-Förderstopp, Streit um Happel-Stadion, Serbiens Zukunft, neuer Al-Cook-Film

Wien (OTS) -

Der von Clarissa Stadler präsentierte „kulturMONTAG“ am 16. November 2026 um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON spannt einen breiten thematischen Bogen: So widmet sich die Sendung u. a. dem Widerstand gegen den geplanten Förderstopp für die Arena Wien und dem Konflikt rund um die Zukunftspläne für das denkmalgeschützte Wiener Ernst-Happel-Stadion. Außerdem begibt sich das Magazin gemeinsam mit Schriftstellerin und Dramatikerin Tanja Šljivar auf Lokalaugenschein in ihre Heimat Serbien, die sich nach den jüngsten Wahlen im (kultur-)politischen Umbruch befindet, und gibt Einblicke in das neue Filmprojekt des preisgekrönten Duos Tizza Covi und Rainer Frimmel über die österreichische Blues-Legende Al Cook.

Anschließend an das Magazin stehen „Die literarische Soirée“ (23.15 Uhr) sowie das Filmporträt „Marina Abramović – Heimkehr in die Fremde“ (0.00 Uhr) anlässlich des 80. Geburtstags der Performancekünstlerin auf dem Programm.

Aufruhr wegen Arena-Förderstopp – Kritik und Widerstand formieren sich

Seit wenigen Tagen ist bekannt, dass die Stadt Wien dem legendären Kulturraum Arena Wien, der heuer sein 50-jähriges Jubiläum gefeiert hat, ab 2027 jährlich 259.000 Euro an Förderungen streichen will. Während die Stadt den Veranstaltungsbetrieb nicht gefährdet sieht, warnt die Arena vor möglichen Einschnitten, wie Schließungen von Proberäumen, „DreiRaum“ und Kleiner Halle sowie dem Ende kostenloser Angebote. Eine Petition erhielt binnen eines Tages mehr als 40.000 Unterschriften. Die IG Kultur fordert Gespräche. Im „kulturMONTAG“ sprechen der Arena-Verantwortliche und Bilderbuch-Manager Christoph Kregl über mögliche Folgen für die Kulturszene. Die Sendung geht der Frage nach, ob Förderungskürzungen nur der Anfang von kulturpolitischen Sparschritten der Stadt Wien sind.

Abriss oder Denkmal? Ernst-Happel-Stadion im Streit zwischen Neubauplänen und Denkmalschutz

Nachdem Nationalteamchef Ralf Rangnick und der ÖFB erneut Abriss und Neubau des denkmalgeschützten Ernst-Happel-Stadions ins Spiel gebracht haben, wird mit der Stadt Wien über dessen Zukunft gestritten. Befürworterinnen und Befürworter wünschen sich eine moderne Multifunktionsarena oder ein Nationalstadion und versprechen, dass keine Kosten für die Steuerzahlenden entstehen. Kritikerinnen und Kritiker verweisen auf das Fehlen eines Nutzungskonzepts, eines Finanzierungsmodells sowie möglicher Geldgeber. Der „kulturMONTAG“ beleuchtet die Geschichte des 1931 eröffneten Stadions, sportliche und kulturelle Großereignisse sowie die Internierung von Jüdinnen und Juden in der NS-Zeit. Bei einem Lokalaugenschein kommt auch das Bundesdenkmalamt zu Wort.

Serbien nach dem Umbruch – Eine Reise mit Autorin Tanja Šljivar in ihre Heimat

Gemeinsam mit der serbischen Autorin und Dramatikerin Tanja Šljivar reist der „kulturMONTAG“ nach Serbien. Die in Banja Luka geborene Schriftstellerin besucht Kunst- und Kulturschaffende und fragt, was nach den Protesten, den jüngsten Wahlen und den politischen Umbrüchen folgt. Im Mittelpunkt steht auch die Studierendenbewegung: Wie geht es für sie weiter, welche neuen Ziele setzt sie sich? Gespräche vor Ort geben Einblick in die Erwartungen und Herausforderungen, die die Zeit nach den Protesten prägen.

Leben für den Blues – Eine filmische Reise mit Al Cook

Tizza Covi und Rainer Frimmel erzählen in ihrem aktuellen, heute startenden Kinofilm „Wiener Blues – The Loneliest Man in Town“ von Al Cook, einer prägenden Figur der österreichischen Bluesszene. Der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Alois Koch heißt, wurde 1945 in Bad Ischl geboren und wuchs im Wien der Nachkriegszeit auf. Nach ersten Einflüssen aus dem Rock ’n’ Roll widmete er sich dem Blues und brachte sich das Gitarrenspiel selbst bei. Auf der Suche nach einem neuen Glück begibt sich Al Cook in der vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanzierten semidokumentarischen Produktion quer durch Wien – und zugleich auf eine Reise in seine Vergangenheit.

„Die literarische Soirée“ (23.15 Uhr)

„Die literarische Soirée“ geht in die zweite TV-Runde! Das erfolgreiche Ö1-Format erweitert sich Richtung Fernsehen bei gleichbleibendem Konzept: Kompetente Menschen diskutieren über interessante Neuerscheinungen. In Zeiten schwindender Lesekompetenz auch in Österreich ist der Fokus auf das Kulturgut Buch von immer höherer gesellschaftspolitischer Dringlichkeit. In der zweiten TV-Ausgabe diskutieren die arrivierten Literaturkritiker Klaus Kastberger und Daniela Strigl sowie die renommierte Schriftstellerin Birgit Birnbacher im Vorfeld der „Buch Wien“, der einzigen Buchmesse und des größten Bücherevents in Österreich, über wichtige Neuerscheinungen.

Der Schauspieler und Musiker Robert Stadlober ist wieder in der Rolle des Vorlesers im Einsatz. Besprochen werden Daniel Kehlmanns neuer Roman „Afrika“, der schon vor dem Erscheinen für viel Aufmerksamkeit gesorgt hat, das literarische Debüt „Zweifelssohn“ des markanten jungen deutschen Autors Max Czollek und der Essayband „Dead and Alive“ von Zadie Smith – die Britin zählt zu den angesehensten Schriftstellerinnen der Gegenwart. Moderiert wird diese Ausgabe der „literarischen Soirée“ von Christine Scheucher, die seit vielen Jahren Moderatorin des beim Publikum beliebten Ö1-Formats ist.

„Marina Abramović – Heimkehr in die Fremde“ (0.00 Uhr)

Sie hat Schmerz zu Kunst gemacht, Stille zu Spektakel und den eigenen Körper zum Werkzeug. Nur eine Reise konnte oder wollte Marina Abramović lange nicht antreten: die Rückkehr nach Hause – in ihre Heimatstadt Belgrad. Anlässlich des 80. Geburtstags der Performancekünstlerin zeigt der ORF den Dokumentarfilm „Marina Abramović – Heimkehr in die Fremde“ – im Original „Homecoming: Marina Abramovic and Her Children“ – von Boris Miljković, ein vielschichtiges Filmporträt, das die Künstlerin bei ihrer sehr persönlichen Heimkehr begleitet.

Abramović wurde 1946 in Belgrad geboren, einer Stadt, die damals Hauptstadt des kommunistischen Jugoslawiens war. Mitte der 1970er Jahre verließ sie als junge Künstlerin ihre Heimat. Dass der Vielvölkerstaat Jugoslawien nach dem Ende des Kalten Krieges zerfallen würde, war damals nicht absehbar. Ebenso wenig, dass sie zu einer der einflussreichsten und zugleich umstrittentsten Künstlerinnen der Welt werden würde.

Fast fünf Jahrzehnte später kehrt Abramović nach Belgrad zurück. Anlass ist ihre große Retrospektive „The Cleaner“, die 2019 nach Stationen in Stockholm, Oslo, Kopenhagen, Bonn, Florenz und Toruń im Museum für Moderne Kunst in Belgrad gezeigt wird.

Regisseur Miljković hat die Rückkehr in ihre Geburtsstadt zu einem filmischen Essay verdichtet, der aus mehreren Schichten besteht. Archivaufnahmen aus mehreren Jahrezehnten ihrer Karriere verschmelzen mit aktuellen Bildern ihrer Reise durch die Stadt. Marina Abramović selbst wird zur Erzählerin des Films: Sie liest aus ihrer Autobiografie „Walk through Walls: A Memoir“ und kommentiert ihre Heimkehr in Gesprächen mit dem Filmemacher sowie in Beobachtungen, die sie in der Stadt anstellt. Die eindringlichste Sequenz des Films führt in ein Wohnhaus in Belgrad, in dem Abramović als Kind aufgewachsen ist. Jahrelang hat sie versucht, Einlass in die Wohnung ihrer Kindheit zu bekommen – immer vergeblich. Erst jetzt gelingt es ihr.

Auch die Beziehung zu ihrem langjährigen Künstlerpartner und Lebensmenschen Ulay wird zum Thema. Ihre gemeinsame Abschlussperformance „The Lovers – The Great Wall Walk“ (1988), bei der beide von den entgegengesetzten Enden der Chinesischen Mauer aufeinander zugingen, um sich nach je rund 2.000 Kilometern für immer zu verabschieden, ist längst Kunstgeschichte.

„Marina Abramović – Heimkehr in die Fremde“ ist ein Film über die Gefühle und Erinnerungen, die sich in die Straßen und Gebäude ihrer Herkunft eingeschrieben haben. Er erzählt von einer Künstlerin, die gelernt hat, sich dem eigenen Erbe zu stellen und aus den prägenden Erfahrungen Kunst zu machen.