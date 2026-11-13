AK NÖ-Direktor Heigel: Mitglieder stärken, Arbeitswelt der Zukunft mitgestalten

Sankt Pölten (OTS) -

Bei seinem ersten Auftritt als neuer Direktor der AK Niederösterreich vor dem NÖ Arbeitnehmer:innen-Parlament präsentierte heute Mag. Karl Heigel das Arbeitsprogramm und den Kostenvoranschlag für das kommende Jahr.



Ausbau der Leistungen für die Mitglieder, die Herausforderungen durch künstliche Intelligenz in der Arbeitswelt und die weitere Modernisierung der Arbeiterkammer stehen im Mittelpunkt. Trotz schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen wie geringes Wirtschaftswachstum, einer hohen Zahl an Insolvenzen und der generell angespannten Lage am Arbeitsmarkt setzt die AK Niederösterreich damit klare Schwerpunkte für 2027.

Der ausgeglichene Budgetentwurf sieht Einnahmen von rund 110,4 Millionen Euro vor, das entspricht einem Plus von 3,94 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die geplanten Ausgaben liegen bei rund 110,1 Millionen Euro und steigen damit um 3,78 Prozent.

Mitglieder stehen im Mittelpunk

„Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten brauchen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eine starke Interessenvertretung. Unser Ziel ist es, für unsere Mitglieder da zu sein, wenn sie Unterstützung benötigen. Gleichzeitig müssen wir uns auf die Veränderungen in der Arbeitswelt vorbereiten“, betont Heigel. Besonderer Fokus wird 2027 auf den Schwerpunkt der Gesundheitsprävention gelegt. 52 Prozent des Gesamtbudgets werden für Beratungs- und Informationsangebote zu Arbeitsrecht, Pensionen, Pflege, Gesundheit und Gleichbehandlung verwendet. Inklusive Konsumentenschutz, Wirtschaft und Bildung fließen somit mehr als drei Viertel der Ausgaben in direkte Leistungen für die Mitglieder. Auch die Begleitung der Mitglieder hinsichtlich fortschreitender Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz in der Arbeitswelt steht auf der Prioritätenliste.

Sparen an der richtigen Stelle

Neben dem Ausbau der Mitgliederleistungen setzt die AK Niederösterreich auch ihren eigenen Modernisierungskurs fort. Dazu zählen Investitionen in die Bezirksstellen sowie Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz, etwa durch Photovoltaikanlagen und Wärmepumpen. Ein wesentliches Projekt ist die Generalsanierung des Parkhotels Hirschwang. Die Wiedereröffnung des Freizeit-. Bildungs-, und Seminarstandorts ist für Juni 2027 geplant.



Der laufende Betriebs- und Verwaltungsaufwand soll zudem gegenüber 2026 leicht sinken. „Wir müssen mit den Beiträgen unserer Mitglieder sorgsam umgehen und gleichzeitig dort investieren, wo es notwendig ist. Eine moderne Arbeiterkammer muss wirtschaftlich arbeiten, ohne bei der Unterstützung der Beschäftigten zu sparen. Genau diesen Weg wollen wir 2027 konsequent weitergehen“, erklärt Heigel.