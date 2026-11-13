Kulturhöhepunkte in Niederösterreich

St. Pölten (OTS) -

An den Wochenenden bis 20. Dezember sowie am 7. und 8. Dezember 2026 lädt Schloss Hof zum traditionellen Weihnachtsmarkt ein. Vor der prachtvollen barocken Kulisse erwartet die Gäste eine stimmungsvolle Mischung aus Kunsthandwerk, weihnachtlicher Musik und Familienprogramm. Infos: www.schlosshof.at

Mit der feierlichen Illuminierung des Christbaums am Mittwoch, 18. November, am Hauptplatz startet der „Advent in Wiener Neustadt“. Bis zum Heiligen Abend warten fünf stimmungsvolle Adventmärkte: Im Stadtpark, in der Beethovenallee und am Dom wird es an vier Wochenenden ganz besonders weihnachtlich. Heuer neu aufgestellt ist der Advent am Hauptplatz. Ganzes Programm unter: www.advent-wn.at

Die Ausstellung „Masterpieces brut“ wird am Mittwoch, 18. November, 19 Uhr, in der galerie gugging eröffnet. Beim ARTvent, der am Sonntag, 22. November, startet, sind große und kleine Kunstinteressierte eingeladen. Im Rahmen des ARTvents wird der Ausstellungsraum guggkasten.! neu eröffnet. Gezeigt wird bis 17. Jänner „michaela polacek: das kratzienbouquet“. Infos: www.museumgugging.at

Im Landestheater Niederösterreich in St. Pölten findet am Mittwoch, 18. November, 19.30 Uhr, die Lesung „Eden – Wenn das Sterben beginnt“ von und mit Marc Elsberg statt. Infos: www.landestheater.net

Katharina Hranitzky präsentiert im Diözesanarchiv St. Pölten beim Vortrag „Das mittelalterliche Buch – handgeschriebene und gedruckte Originale“ am Donnerstag, 19. November, 16.45 Uhr, im kleinen Rahmen außergewöhnliche Originale, die der Öffentlichkeit normalerweise nicht zugänglich sind. Der Vortrag begleitet die Ausstellung „auf BLÄTTERN – Was kann ein Buch sein?“ des Künstlerbundes St. Pölten, die bis 19. Dezember im Kunst/Werk St. Pölten zu sehen ist. Infos: www.kuenstlerbundstpoelten.at

Beim Gespräch „No Bullshit! – Die größten Wissenschaftsmythen“ von „profil ambulant“ wird in der Tischlerei Melk Kulturwerkstatt am Mittwoch, 18. November, 20 Uhr, über „Jung sterben – so spät wie möglich“ diskutiert. Stefan Leonhardsberger ist am Donnerstag, 19. November, 20 Uhr, mit seinem Kabarett „Herzklopfen“ zu Gast. Weitere Termine: www.wachaukulturmelk.at

Die Europäischen Literaturtage 2026 von Donnerstag, 19., bis Sonntag, 22. November, stellen unter dem Motto „Zuversicht“ Bücher der Gegenwartsliteratur im Klangraum Krems Minoritenkirche vor, in denen Zuversicht eine zentrale Rolle spielt. Der Schriftsteller und Kurator der Europäischen Literaturtage Walter Grond versammelt an vier Tagen europäische Schriftstellerinnen und Schriftsteller sowie Denkerinnen und Denker aus unterschiedlichen Generationen, um die Frage nach dem Widerspruch von Hoffnung und Zuversicht aus vielfältigen Blickwinkeln zu beleuchten. Bei der Eröffnung zu Gast ist etwa Robert Menasse. Infos: www.europaeischeliteraturtage.at

Im Theater Forum Schwechat feiert die Eigenproduktion „Der Revisor“ am Donnerstag, 19. November, 20 Uhr, Premiere. Weitere Vorstellungen werden bis 4. Dezember gezeigt. Infos: www.forumschwechat.com

Die Wanderausstellung „Weil die ja nie zufrieden sind“ – 50 Jahre Volksgruppengesetz widmet sich den historischen Entwicklungen und den gegenwärtigen Herausforderungen der österreichischen Volksgruppenpolitik. Sie wird am Donnerstag, 19. November, 18.30 Uhr, im Haus der Geschichte im Museum Niederösterreich in St. Pölten eröffnet. Infos: www.museumnoe.at

„In mir klingt ein Lied“, eine musikalische Lesung über Alma Rosé, findet am Donnerstag, 19. November, 19.30 Uhr, im ZIB, Zentrum für Interkulturelle Begegnung, in Baden mit Rainer Appel als Erzähler statt. Infos: www.ikg-wien.at/event/alma-bn26

Mit ihrem obertonreichen Hackbrett erschafft Maria Ma am Donnerstag, 19. November, 19.30 Uhr, im Alten Depot in Mistelbach unter dem Titel „pur – alpine Weltmusik“ einen einzigartigen Klang zwischen alpiner Tradition, Jazz und Pop. Peter Kern tritt am Donnerstag, 26. November, 19.30 Uhr, auf. Infos und weitere Konzerte: www.altesdepot.at

Das Trio Lepschi gastiert am Freitag, 20. November, 19.30 Uhr, mit „Fias gaunze Lem!“ im Haus der Regionen in Krems-Stein. Infos: www.volkskulturnoe.at

„Das Schmelzen im Blick – Eine Retrospektive“ von Hans Peter Perner wird am Freitag, 20. November, 18 Uhr, in der Galerie Breyer in Baden eröffnet. Zu sehen ist die Soloausstellung bis 10. Dezember. Infos: www.instagram.com/galeriebreyer

Theresia Haiger gibt am Freitag, 20. November, 19.30 Uhr, unter dem Titel „Broadway Melody“ ein Konzert im Konzerthaus Weinviertel in Ziersdorf. Infos: www.konzerthaus-weinviertel.at

Das Duo Bryan Benner und Václav Fuksa tritt im TAM – Theater an der Mauer in Waidhofen an der Thaya am Freitag, 20. November, 19.30 Uhr, als moderne Troubadoure auf und schlägt eine ungewöhnliche Brücke zwischen Volkslied und Kunstlied. Infos und weitere Termine: www.tam.at

Die Stadt Wiener Neustadt lädt am Freitag, 20. November, 18.30 Uhr, wieder zu „Kultur in der Burg“ in die Theresianische Militärakademie – heuer unter dem Motto „Sturm und Drang“. Infos: www.webshop-wn.at

Die Ausstellung „Challenging Sculpture“ von Phyllida Barlow ist ab Samstag, 21. November, bis 29. März 2027 in der Kunsthalle Krems zu sehen. Phyllida Barlow (1944–2023) zählt zu den bedeutendsten Bildhauerinnen der Gegenwartskunst. Infos: www.kunstmeile.at

Unter dem Motto „Musik am Hofe der Esterházy in Eisenstadt“ findet ein Benefizkonzert mit dem KünstlerOrchester Wien/Lilienfeld am Sonntag, 22. November, 19 Uhr, im Dormitorium des Stiftes Lilienfeld statt. Der Reinerlös der Veranstaltung dient der Renovierung der Stiftshöfe Lilienfeld. Infos: www.stift-lilienfeld.at

Das 38. Internationale Kinderfilmfestival macht am Sonntag, 22., und Samstag, 28. November, 16 Uhr, Station im Kino im Kesselhaus Krems und zeigt „Zusammen finden“ und „Der magische Dschungel“. Die Rapperin Yasmo und ihre Big Band treten mit neuem Album im Gepäck am Donnerstag, 26. November, 20 Uhr, im Kino auf. Am Sonntag, 29. November, 16 Uhr, geben die Donaupiraten aus Asagan ein weihnachtliches Mitmach-Konzert. Infos: www.kinoimkesselhaus.at

Käthe Kratz und Maria Bill gastieren am Montag, 23. November, 19.30 Uhr, im Cinema Paradiso in Baden. Gleich am Dienstag, 24. November, 19.30 Uhr, folgt der Tagebuch-Slam mit Diana Köhle. Infos: www.cinema-paradiso.at

Der Verein Filmzuckerl zeigt am Mittwoch, 25., und Donnerstag, 26. November, den Film „The Weight“ im Original mit Untertiteln in der Filmbühne Waidhofen/Ybbs. Infos: www.filmzuckerl.at