- 13.11.2026, 13:27:02
- /
- OTS0112
Klimaforscher Keywan Riahi im Ö1-„Journal zu Gast“ am 14. November
Klimaforscher Keywan Riahi ist am Samstag, dem 14. November 2026, bei Christian Lininger „Im Journal zu Gast“ im „Mittagsjournal“ ab 12.00 Uhr in Österreich 1.
Rückfragen & Kontakt
ORF-Unternehmenskommunikation
Johannes Mayer
Telefon: (01) 87878 – DW 13163
E-Mail: [email protected]
Website: https://presse.ORF.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | HOA