SPÖ-Termine von 16. bis 22. November 2026

Wien (OTS) -

MONTAG, 16. November 2026

Vizekanzler, Sportminister Andreas Babler bei der Eröffnung des ÖEHV-Bundesleistungszentrums Damen-Eishockey (Villach).

10.00 Uhr Vizekanzler Andreas Babler hält eine Begrüßungsrede bei der Konferenz IN TOUCH (MQ, Wien).

17.00 Uhr Das Renner-Institut lädt zur Veranstaltungsreihe (S)caring Masculinities, diesmal zum Thema Männergesundheit und Vorsorge (online). Infos und Anmeldung: https://renner-institut.at/veranstaltungen/s-caring-masculinities-problemzonen-der-mannergesundheit.

DIENSTAG, 17. November 2026

10.00 Uhr Der Ministerrat tritt zu einer Sitzung zusammen (BKA).

MITTWOCH, 18. November 2026

9.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Parlament).

18.30 Uhr Finanzminister Markus Marterbauer hält im Treibhaus Innsbruck einen Vortrag und beantwortet Fragen aus dem Publikum. Einlass ab 18.00 Uhr. Anmeldung unter https://www.spoe.at/veranstaltung-treibhaus-20261118/#anmeldungtreibhaus (Angerzellgasse 8, 6020 Innsbruck).

19.00 Uhr Das Bruno Kreisky Forum lädt zu einer Podiumsdiskussion mit Hendrik Wagenaar, Sonia Bussu and David Bollier zum Thema „The (Unseen) Power of the Commons in Reinventing Democracy“. Infos und Anmeldung: https://www.kreisky-forum.org/veranstaltung/the-unseen-power-of-the-commons-in-reinventing-democracy (Bruno Kreisky Forum, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

DONNERSTAG, 19. November 2026

10.00 Uhr Finanzminister Markus Marterbauer und Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner eröffnen Smart Border Austria an der Zollstelle Tisis.

18.30 Uhr Vizekanzler Andreas Babler spricht bei der Verleihung des Österreichischen Büchereipreises (Kassensaal der ehemaligen Länderbank, Hohenstaufengasse 3, 1010 Wien).

19.00 Uhr Das Bruno Kreisky Forum lädt zu einer Online-Diskussion mit Gudrun Harrer im Gespräch mit Anna Jacobs, Daniel Levy und Omar H. Rahman zum Thema „Israeli-Arab Relations: The Impact of the Israeli Knesset and US-Midterm Elections“. Infos und Anmeldung unter: https://www.kreisky-forum.org/veranstaltung/israels-relations-to-the-arab-world-after-the-elections.

FREITAG, 20. November 2026

17.00 Uhr Das Renner-Institut lädt zur Veranstaltung „Bewährungsprobe Europa: 80 Jahre Hannes Swoboda – ein Anlass, über Europas Zukunft zu sprechen“ mit u.a. dem ehem. Abgeordneten des Europäischen Parlaments Hannes Swoboda und dem Wiener Bürgermeister Michael Ludwig. Infos und Anmeldung: https://renner-institut.at/veranstaltungen/bewahrungsprobe-europa-80-jahre-hannes-swoboda-ein-anlass-uber-europas-zukunft-zu-sprechen (Architekturzentrum Wien, Museumsplatz 1, 1070 Wien).

SAMSTAG, 21. November 2026

10.30 Uhr Gf. SPÖ-Bundesparteivorsitzende, SPÖ-Bundesfrauenvorsitzende, Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner und gf. SPÖ-Bundesparteivorsitzender, SPÖ-Klubobmann Philip Kucher nehmen am außerordentlichen Landesparteitag der SPÖ Tirol in Innsbruck teil (WM-Halle Seefeld, Möserer Straße 623, 6100 Seefeld in Tirol).

(Schluss) bj/mb