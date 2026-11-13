25 Jahre Österreichisches Spendengütesiegel

Wien (OTS) -

Wer spendet, möchte etwas bewirken und darauf vertrauen können, dass sein Geld sorgfältig eingesetzt wird. Gerade vor Weihnachten, wenn besonders viel gespendet wird, bietet das Österreichische Spendengütesiegel (OSGS) Orientierung. Am 14. November feiert es sein 25-jähriges Bestehen.

Das Siegel entstand 2001 auf Initiative führender Dachverbände von Non-Profit-Organisationen in Kooperation mit der Kammer der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen (KSW). Die KSW vergibt das Siegel und wirkt an der laufenden Weiterentwicklung der Kriterien mit. Die Teilnahme ist freiwillig; die Einhaltung der Kriterien ist Voraussetzung für die Vergabe des Siegels. Unabhängige Steuerberater:innen oder Wirtschaftsprüfer:innen prüfen jährlich, ob die Organisationen Spenden ordnungsgemäß, zweckentsprechend und wirtschaftlich verwenden und transparent darüber berichten.

Seit der Einführung ist die Zahl der ausgezeichneten Organisationen von 44 auf 266 gestiegen. Auf sie entfallen mehr als 60 Prozent des jährlichen Spendenvolumens in Österreich, das laut Fundraising Verband Austria für 2025 auf insgesamt rund 1,07 Milliarden Euro geschätzt wurde. Das Siegel ist auch in der Bevölkerung bekannt: Laut der Studie „Spendenmarkt Österreich 2025“ von Public Opinion kennen es 58 Prozent der Menschen in Österreich ab 16 Jahren.

„Spenden beruhen auf Vertrauen – und Vertrauen braucht Prüfung. Gerade in der Vorweihnachtszeit bietet das Spendengütesiegel eine wichtige Orientierung für alle, die verantwortungsvoll spenden möchten. Unsere Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen sehen dafür Jahr für Jahr genau hin. Damit übernimmt unser Berufsstand Verantwortung, die weit über die klassische Beratung hinausgeht“, sagt Mag. Franz Schmalzl, Vizepräsident der KSW und für das Spendengütesiegel zuständig.

Prominente machen Platz für das Siegel

Eine neue Kampagne mit den Schauspielern Thomas Mraz und Harald Krassnitzer sowie der Moderatorin Amira Awad setzt das Siegel ungewöhnlich in Szene: Die prominenten Unterstützer:innen verbergen ihre Gesichter und lenken unter dem Motto „Sicherheit braucht Sichtbarkeit“ die Aufmerksamkeit auf das Gütesiegel. Die Kampagne startet am 14. November 2026 auf den Social-Media-Kanälen des OSGS und ist in den darauffolgenden Wochen auch auf digitalen und klassischen Werbeflächen zu sehen.

Bereits im Mai wurde das Jubiläum beim 13. OSGS-Forum in Wien gefeiert. Vor rund 140 Gästen zeichnete KSW-Präsident Mag. Philipp Rath langjährige Siegelorganisationen aus.

Weitere Informationen und alle Siegelorganisationen: www.osgs.at