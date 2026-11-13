  • 13.11.2026, 12:41:32
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„Hohes Haus“ über Impfen in Apotheken, Ringen um Wehrdienstreform und Gesetze auf dem Prüfstand

Am 15. November um 12.00 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) - 

Rebekka Salzer präsentiert im ORF-Parlamentsmagazin „Hohes Haus“ am Sonntag, dem 15. November 2026, um 12.00 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON folgende Beiträge:

Impfen in Apotheken

Ab kommendem Frühjahr sollen ausgewählte Impfungen auch in Apotheken verabreicht werden dürfen. Durch dieses niederschwellige Angebot soll die Durchimpfungsrate landesweit steigen. Diese Woche endete die Begutachtungsfrist für das Gesetz. Unter den Stellungnahmen findet sich viel Zuspruch, aber auch scharfe Kritik. Besonders die Ärztekammer kritisiert diesen Vorstoß. Marcus Blecha-Stippl berichtet.

Im Studio diskutieren darüber Naghme Kamaleyan-Schmied, Vizepräsidentin Ärztekammer, und Susanne Ergott-Badawi, Vizepräsidentin Apothekerkammer.

Ringen um Wehrdienstreform

Am Donnerstag ist die Begutachtungsfrist für die geplante Wehrdienstnovelle zu Ende gegangen. Den Wehrdienst können die Regierungsfraktionen allein verlängern, für die Verlängerung des Zivildienstes braucht es die Zustimmung einer Oppositionspartei. Claus Bruckmann hat sich im Bundesheer und bei der Wehrdienstkommission umgehört.

Gesetze auf dem Prüfstand

Social-Media-Accounts von Regierungsmitgliedern dürfen nicht von Beamten in Ministerien betreut werden – das hat der Verfassungsgerichtshof entschieden. Auch andere Gesetze stehen aktuell auf dem Prüfstand – etwa die derzeit mögliche Überwachung von Messenger-Diensten wie WhatsApp. Vor allem zu Coronazeiten wurden viele Vorschriften im Nachhinein als gesetzeswidrig erkannt, aber hat sich die Qualität der Gesetzgebung seither wirklich verbessert? Susanne Däubel hat nachgefragt.

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