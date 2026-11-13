- 13.11.2026, 12:35:32
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NÖAAB-FCG AK Fraktion: Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den Vordergrund stellen
Einsatz in der Arbeiterkammer für: Entlasten. Stärken. Absichern.
Mit einer klaren inhaltlichen Linie und konkreten Forderungen bringt das Wahlbündnis NÖAAB-FCG seine Anliegen in die heutige Vollversammlung der Arbeiterkammer Niederösterreich ein. „15 gezielte Anträge liegen auf dem Tisch – mit einem gemeinsamen Ziel: spürbare Entlastung, mehr Fairness und konkrete Verbesserungen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer“, stellt NÖAAB-FCG Fraktionsvorsitzender Josef Hager klar.
„Unser Leitmotiv lautet: Entlasten. Stärken. Absichern. Das bedeutet, die Menschen finanziell zu entlasten, ihre Leistung und ihren Einsatz zu stärken und gleichzeitig dort Sicherheit zu schaffen, wo sie gebraucht wird. Wir wollen konkrete Verbesserungen erreichen, die im Alltag der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer spürbar werden – von der täglichen Fahrt zur Arbeit über faire Arbeitsbedingungen bis hin zur sozialen Absicherung“, erklärt Josef Hager.
„Eine faire Arbeitswelt entsteht nicht von selbst – sie muss politisch durchgesetzt werden. Arbeit muss sich lohnen, Familien müssen unterstützt und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in schwierigen Lebenssituationen abgesichert werden. Wir wollen keine zusätzlichen Belastungen, sondern Lösungen, die den Menschen tatsächlich helfen“, betont der Fraktionsvorsitzende.
Und weiter: „Die Menschen leisten viel. Sie verdienen Respekt, faire Rahmenbedingungen und eine Politik, die ihre Anliegen ernst nimmt. Ob beim Pendeln, bei der Entlohnung, bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder bei der sozialen Absicherung: Wir hören zu – und wir handeln.“
Nun sind die anderen Fraktionen aufgefordert, den Weg für echte Entlastung, mehr Fairness und soziale Sicherheit mitzugehen!
Die Anträge im Überblick:
- Nicht immer neue Opfer von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern verlangen! Weder Feiertage streichen noch Arbeitszeit erhöhen!
- Entlastung durch Temporäre Aussetzung der CO₂-Bepreisung
- Hände weg vom freien Sonntag das Nein der Handelsangestellten ernst nehmen!
- Paketsteuer? Plastiksteuer? Entlastung statt immer neuer Steuern!
- Jedes Kind ist gleich viel wert! – 500 Euro Startbonus im Zukunftsdepot für alle Kinder und Jugendlichen bis 18 Jahre
- Eigentum ermöglichen Zinsfreies Darlehen für den Genossenschaftsbeitrag
- Gerechtere Beurteilung der Zumutbarkeit von Arbeitswegen und Überarbeitung des Pendlerrechners
- Wiedereingliederungsteilzeit weiterentwickeln – Rechtsanspruch schaffen und Zugang nach Rehabilitationsgeld ermöglichen
- Steuerbegünstigung für Überstunden dauerhaft ausweiten - Mehr Arbeit muss sich mehr auszahlen
- Abfertigung ALT – Auszahlung auch bei Selbstkündigung
- Geringfügigkeitsgrenze anpassen
- Papamonat stärken – Bürokratische Hürden abbauen
- Zahnschmerzen dürfen nicht in der Geldbörse weh tun!
- Einfach laden, fair bezahlen – Transparenz an E-Ladestationen schaffen
- Insolvenz-Entgelt langfristig sichern, Arbeitnehmeransprüche schützen und den Insolvenz-Entgelt-Fonds nachhaltig stärken
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