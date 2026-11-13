- 13.11.2026, 12:20:02
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GRÜNE — TERMINE
Von 16. November bis 22. November
Montag, 16. November
10:20 Uhr: Pressekonferenz mit Stv.-Klubobfrau Sigi Maurer und Süleman Zorba mit dem Themenschwerpunkt Plenarvorschau und Aktuelles.
Ort: Presseraum der Grünen, Löwelstraße 12, 1010 Wien, 2. Stock
Freitag, 20. November
10:30 Uhr: Festakt „40 Jahre Grüne Politik im Parlament“ mit Bundessprecherin Leonore Gewessler, Ricarda Lang, Johannes Rauch und Bundespräsident Alexander Van der Bellen
Ort: Nationalratssaal, Parlament, Dr.-Karl-Renner-Ring 3, 1010 Wien
Samstag, 21. November
10:00 Uhr: Bundessprecherin Leonore Gewessler nimmt an der Landesversammlung der Grünen Oberösterreich teil.
Ort: Lenzing
Sonntag, 22. November
19:00 Uhr: Stv-Klubobmann Werner Kogler nimmt an der diesjährigen Nestroy Gala teil.
Ort: Volkstheater, Arthur-Schnitzler-Platz 1, 1070 Wien
Rückfragen & Kontakt
Die Grünen
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