GRÜNE — TERMINE

Wien (OTS) -



Montag, 16. November

10:20 Uhr: Pressekonferenz mit Stv.-Klubobfrau Sigi Maurer und Süleman Zorba mit dem Themenschwerpunkt Plenarvorschau und Aktuelles.

Ort: Presseraum der Grünen, Löwelstraße 12, 1010 Wien, 2. Stock

Freitag, 20. November

10:30 Uhr: Festakt „40 Jahre Grüne Politik im Parlament“ mit Bundessprecherin Leonore Gewessler, Ricarda Lang, Johannes Rauch und Bundespräsident Alexander Van der Bellen

Ort: Nationalratssaal, Parlament, Dr.-Karl-Renner-Ring 3, 1010 Wien

Samstag, 21. November

10:00 Uhr: Bundessprecherin Leonore Gewessler nimmt an der Landesversammlung der Grünen Oberösterreich teil.

Ort: Lenzing