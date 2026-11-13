Qualifikation und Erfahrung als Garant für Flughafen-Zukunft: ÖHV begrüßt Hörl-Bestellung

Wien (OTS) -

Die Österreichische Hotelvereinigung begrüßt die Bestellung von Johannes Hörl als Geschäftsführer der Salzburger Flughafen GmbH. „Diese Entscheidung ist das Ergebnis eines mehrstufigen, professionellen Auswahlverfahrens mit internationaler Ausrichtung, 31 geprüften Bewerbungen und einer einstimmigen Entscheidung der Hearing-Kommission für einen Bewerber: Man kann Hörl, dem Flughafen und der Salzburger Wirtschaft nur gratulieren!“, betont Präsident Walter Veit.

Know-how, Erfahrung und Engagement

„15 Jahre als Alleinvorstand der Großglockner Hochalpenstraßen AG und mehrjähriges Engagement im Flughafen-Aufsichtsrat bringen tiefe Kenntnisse aus Tourismus, Infrastruktur, Luftfahrt und dem Flughafen selbst mit sich. Für ein so bedeutendes Unternehmen, das wie die ganze Branche vor großen strategischen und wirtschaftlichen Weichenstellungen steht, ist das Goldes wert“, verweist zuallererst Veit auf die frist- und budgetgerechte Erneuerung des Terminal-Bereichs: „Das hat oberste Priorität, da setzt die ganze Branche viel Hoffnung in ihn.“

Immens herausforderndes Umfeld

„Dabei ist dieses Riesenprojekt nur eine von vielen Herausforderungen in einem schwierigen Umfeld“, nennt Veit die Flugabgabe und generell überhöhte Standortkosten, die Anbindung an internationale Drehkreuze, Fluglärm- und Nachhaltigkeitsdebatten sowie steigende Umweltkosten: „Wir alle wünschen Johannes Hörl viel Erfolg, freuen uns auf gute Zusammenarbeit und darauf, dass der Flughafen Salzburg seine wichtige Rolle für die internationale Erreichbarkeit und die touristische Wettbewerbsfähigkeit Österreichs unter seiner Führung noch ausbaut!“, so der ÖHV-Präsident.

Aufrichtiger Dank an Bettina Ganghofer

Ausdrücklich würdigt Veit die Arbeit von Geschäftsführerin Bettina Ganghofer: „Sie hat den Salzburger Flughafen wirklich sehr gut durch seine herausforderndsten Jahre geführt“, erinnert Veit an die Pandemie, die ihr wie dem ganzen Land viel abverlangt haben, oder sowie die Sanierung der Start- und Landebahn: „Sie hat den aufrichtigen Dank der ganzen Branche redlich verdient!“

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