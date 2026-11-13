AVISO: Studie über "Wirtschaftsfaktor Kirche" in Österreich

Wien (OTS) -

Die römisch-katholische Kirche in Österreich ist ein wichtiger, vor allem aber auch ein verlässlicher und stabiler Wirtschaftsfaktor, Arbeitgeber und gesellschaftlicher Dienstleister. Das zeigen die Daten, Zahlen und Fakten aus dem Jahr 2023 in der neuen Studie "Wirtschaftsfaktor Kirche" des Joanneum Research im Auftrag der Österreichischen Bischofskonferenz und der Österreichischen Ordenskonferenz. Die Untersuchung wird am Montag, 16. November, im Rahmen einer Pressekonferenz in Wien (Club, Stephansplatz 4, 1010 Wien) präsentiert. Die Studie vergleicht die aktuellen Ergebnisse auch mit Daten des Jahres 2012, die in der ersten Studie dieser Art im Jahr 2015 veröffentlicht sind.

Präsentiert wird die Untersuchung vom Studienautor Franz Prettenthaler, Direktor des Instituts für Klima, Energiesysteme und Gesellschaft bei der Johanneum Research Forschungsgesellschaft. Die Kirche ist vertreten durch den Vorsitzenden der Österreichischen Bischofskonferenz, Erzbischof Franz Lackner, und die Vorsitzende der Österreichischen Ordenskonferenz, Sr. Franziska Madl.

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