Bildungsministerium informiert über Hackerangriff auf eine Lern-App

Wien (OTS) -

Bei einer Lern-App, die Schulen über den Marktplatz LernApps des Bildungsministeriums nutzen können, ist es zu einem Hackerangriff auf den Server des Anbieters gekommen. Konkret handelt es sich um die App fintogo. Dabei könnten personenbezogene Daten von Schülerinnen und Schülern sowie Lehrpersonen betroffen sein.

Das Bildungsministerium hat nach Bekanntwerden des Vorfalls umgehend alle betroffenen Schülerinnen und Schüler, Eltern und Erziehungsberechtigten sowie Pädagoginnen und Pädagogen umfassend informiert. Weiters wurden alle erforderlichen rechtlichen Schritte gesetzt. Auch der Anbieter hat sofort entsprechende Maßnahmen zur Aufklärung und Bewältigung des Vorfalls eingeleitet. Die Datenschutzbehörde wurde informiert sowie vorsorglich eine freiwillige Meldung an das Bundesamt für Cybersicherheit erstattet.

Nach aktuellem Informationsstand besteht in der App selbst kein Handlungsbedarf. Die angemeldeten Konten des laufenden Schuljahres werden vom App-Anbieter gelöscht und neu angelegt, wodurch neue Zugangsdaten zur Verfügung gestellt werden.

Sollten die von der App zur Verfügung gestellten Startpasswörter auch für andere Anwendungen verwendet worden sein, wird vorsorglich empfohlen, diese dort zu ändern.