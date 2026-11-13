- 13.11.2026, 11:57:02
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AVISO: Einladung zum Festakt "70 Jahre FPÖ Niederösterreich"
Am Montag, 16. November 2026, mit Landesparteiobmann Udo Landbauer
Anbei erlaube ich mir, Dich/Sie und Dein/Ihr Medium zum Festakt „70 Jahre FPÖ Niederösterreich“ mit FPÖ Niederösterreich Landesparteiobmann LH-Stellvertreter Udo Landbauer einzuladen.
Titel: 70 Jahre FPÖ Niederösterreich
Redner: FPÖ Niederösterreich Landesparteiobmann LH-Stellvertreter Udo Landbauer, Präsident des Nationalrates NAbg. Walter Rosenkranz, ehemaliger und erster Klubobmann der FPNÖ Helmut Krünes, Historiker Lothar Höbelt und ehemaliger FPNÖ-Landesrat Ewald Stadler
Zeit: Montag, 16. November 2026, Einlass: 18.30 Uhr, Beginn: 19 Uhr
Ort: Forum Landtag, Landhaus Boulevard, 3109 St. Pölten
Bitte um Anmeldung bis 16. November 2026, 17 Uhr, unter [email protected].
Wir freuen uns über Dein/Ihr Interesse und Dein/Ihr Kommen.
Rückfragen & Kontakt
FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.fpoe-noe.at
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