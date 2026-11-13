AVISO: Einladung zum Festakt "70 Jahre FPÖ Niederösterreich"

Sankt Pölten (OTS) -

Anbei erlaube ich mir, Dich/Sie und Dein/Ihr Medium zum Festakt „70 Jahre FPÖ Niederösterreich“ mit FPÖ Niederösterreich Landesparteiobmann LH-Stellvertreter Udo Landbauer einzuladen.

Titel: 70 Jahre FPÖ Niederösterreich

Redner: FPÖ Niederösterreich Landesparteiobmann LH-Stellvertreter Udo Landbauer, Präsident des Nationalrates NAbg. Walter Rosenkranz, ehemaliger und erster Klubobmann der FPNÖ Helmut Krünes, Historiker Lothar Höbelt und ehemaliger FPNÖ-Landesrat Ewald Stadler

Zeit: Montag, 16. November 2026, Einlass: 18.30 Uhr, Beginn: 19 Uhr

Ort: Forum Landtag, Landhaus Boulevard, 3109 St. Pölten

Bitte um Anmeldung bis 16. November 2026, 17 Uhr, unter [email protected] .

Wir freuen uns über Dein/Ihr Interesse und Dein/Ihr Kommen.