  • 13.11.2026, 11:57:02
  • /
  • OTS0086

AVISO: Einladung zum Festakt "70 Jahre FPÖ Niederösterreich"

Am Montag, 16. November 2026, mit Landesparteiobmann Udo Landbauer

Sankt Pölten (OTS) - 

Anbei erlaube ich mir, Dich/Sie und Dein/Ihr Medium zum Festakt „70 Jahre FPÖ Niederösterreich“ mit FPÖ Niederösterreich Landesparteiobmann LH-Stellvertreter Udo Landbauer einzuladen.

Titel: 70 Jahre FPÖ Niederösterreich

Redner: FPÖ Niederösterreich Landesparteiobmann LH-Stellvertreter Udo Landbauer, Präsident des Nationalrates NAbg. Walter Rosenkranz, ehemaliger und erster Klubobmann der FPNÖ Helmut Krünes, Historiker Lothar Höbelt und ehemaliger FPNÖ-Landesrat Ewald Stadler

Zeit: Montag, 16. November 2026, Einlass: 18.30 Uhr, Beginn: 19 Uhr

Ort: Forum Landtag, Landhaus Boulevard, 3109 St. Pölten

Bitte um Anmeldung bis 16. November 2026, 17 Uhr, unter [email protected].

Wir freuen uns über Dein/Ihr Interesse und Dein/Ihr Kommen.

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.fpoe-noe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FKN

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Freiheitlicher Klub im NÖ Landtag

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.fpoe-noe.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2026 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright