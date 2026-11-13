Boys Day 2026 in NÖ Pflegezentren: Jugendliche erhalten Einblick in Pflege und Betreuung

St. Pölten (OTS) -

Gestern, Donnerstag, fand der österreichweite Boys Day auch in Pflege- und Betreuungszentren in ganz Niederösterreich statt. Rund 80 angemeldete Burschen und junge Männer nutzten die Gelegenheit, den Berufsalltag in Pflege und Betreuung aus nächster Nähe kennenzulernen und sich über Ausbildungs- und Karrierewege zu informieren.

Der Boys Day richtet sich an Burschen und junge Männer im Alter von 12 bis 25 Jahren und zeigt ihnen Einblicke in berufliche Perspektiven, vor allem in den Bereichen Pflege, Pädagogik und Soziales. „Seit Jahren setzen wir uns ein, Mädchen für technische Berufe zu gewinnen. Der Abbau von geschlechterspezifischen Rollenklischees ist aber keine Einbahnstraße. Wir brauchen als Gesellschaft auch Männer, die in Pflege-, Betreuungs- und Sozialeinrichtungen tätig sind. Jeder Mensch sollte seinen Talenten folgen. Mit dem Boys Day wollen wir den Burschen und jungen Männern diese Möglichkeiten aufzeigen und näherbringen“, betont Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

In den teilnehmenden Pflege- und Betreuungszentren können die Jugendlichen bei unterschiedlichen Programmpunkten und Aktivitäten die vielfältigen Berufsbilder in der Pflege und Betreuung kennenlernen. Im persönlichen Austausch mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erhalten sie Informationen aus erster Hand und können Fragen zu Ausbildung, Berufseinstieg und Arbeitsalltag stellen.

Ziel des Boys Day ist es, Berührungsängste und Rollenklischees abzubauen und jungen Männern die vielfältigen beruflichen Möglichkeiten im Pflege- und Sozialbereich näherzubringen. Bei der Berufswahl sollen persönliche Interessen, Fähigkeiten und Stärken im Vordergrund stehen und nicht traditionelle Rollenbilder.

Weitere Informationen zum Boys Day: www.boysday.at

Weitere Informationen: Medienservice NÖ LGA, [email protected]