Größte Nah- und Regionalverkehrsflotte der ÖBB ist vollständig: 294 Desiro ML Cityjets von Siemens unterwegs

Wien (OTS) -

Die größte Zugflotte in der Geschichte der ÖBB ist komplett: Heute hat Siemens Mobility den 294. Zug der Baureihe Desiro ML am Wiener Hauptbahnhof an die ÖBB übergeben, er ist dort als „Cityjet“ unterwegs. Damit ist das Beschaffungsprogramm für diesen Auftrag abgeschlossen, alle Züge wurden pünktlich, manche sogar deutlich vor der vereinbarten Lieferzeit geliefert.

273 von 294 Zügen wurden in einer Fertigungskooperation zwischen ÖBB TS und Siemens Mobility in Österreich gebaut. In mehr als einer Million Fertigungsstunden wurden 898 Einzelwaggons unter hoher Qualität gefertigt und Jobs auch in den Bereichen Einkauf, Logistik und Inbetriebssetzung gesichert - ein starkes Zeichen der heimischen Bahnindustrie. Die Desiro ML-Flotte ist in unterschiedlichen Konfigurationen mit Zuglängen von 75 oder 101 Metern in allen Bundesländern unterwegs. Sie hat sich bereits zum beliebten und verlässlichen Standard im Nah- und Regionalverkehr Österreichs etabliert. Aktuell wird die Flotte bis 2028 mit dem modernsten ETCS-Zugsicherungssystem Upgrade ausgestattet. Die Züge werden damit auch nach Wiedereröffnung der modernisierten Wiener Stammstrecke eine wesentliche Stütze des Bahnverkehrs Wiens und der Ostregion sein.

Tanja Kienegger, Managing Director Siemens Mobility Austria: „Der Desiro ML steht für österreichische Wertschöpfung, technologische Kompetenz und für modernen Fahrgastkomfort. Dass wir alle Züge pünktlich geliefert haben, unterstreicht die Stärke unserer langjährigen Partnerschaft und das gegenseitige Vertrauen mit den ÖBB. Auf diesem starken Fundament wollen wir aufbauen und auch die Zukunft der Mobilität gestalten.“

Industrielle Meisterleistung

Die Erfolgsgeschichte des Desiro ML ÖBB Cityjet geht auf eine Ausschreibung aus dem Jahr 2010 zurück, die Siemens für sich entscheiden konnte. Im Jahr 2016 feierte das Fahrzeug bei der internationalen Bahnmesse Innotrans in Berlin seine Weltpremiere. Österreichs Bahnfahrer konnten aber bereits mit Fahrplanwechsel 2015 erstmals auf der Linie S7 zwischen Wien Floridsdorf und Flughafen Wien einsteigen und den neuen Reisekomfort genießen. Die Züge haben unter anderem mit der Barrierefreiheit, Klimaanlage, Fahrradmitnahmemöglichkeiten, WLAN und on Bord Entertainment viele Annehmlichkeiten, in den Nah- und Regionalverkehr gebracht.

Europaweit beachtet: Pilotprojekt Batterieantrieb

Eine Besonderheit ist das Projekt „Desiro ML Cityjet Eco“: Die ÖBB und Siemens Mobility untersuchten zwischen 2019 (Projektstart) und 2020 (Letztfahrt als Batteriezug) die Möglichkeit, diesen Elektrotriebwagen auch auf nicht-elektrifizierten Strecken wie etwa der Kamptalbahn einzusetzen. Siemens Mobility hat dazu ein Versuchsfahrzeug mit einem alternativen Batterieantrieb ausgestattet. Dieser Zug ist der weltweit erste vollständig für den Fahrgastbetrieb zugelassene Zug mit Batterieantrieb, er war auf verschiedensten Strecken in ganz Österreichs unterwegs und hatte im Batteriebetrieb eine Reichweite von bis zu 110 Kilometern. Das darin bewährte Antriebskonzept bildete die technologische Ausgangsbasis für die international erfolgreichen Batterie-Züge von Siemens Mobility und kommt heute in verschiedenen Projekten zum Einsatz, unter anderem in Deutschland und Dänemark.

Pressefoto 1: Übergabe des 294. Zugs von Siemens an ÖBB. Von links nach rechts: Andreas Matthä / ÖBB-Holding AG, Tanja Kienegger / Siemens Mobility Austria, Klaus Garstenauer / ÖBB-Personenverkehrs AG.

Pressefoto 2: 294. Zug feierlich geschmückt mit Mascherl(Echtfoto, KEINe KI) und Mitarbietern von ÖBB und Siemens.

Pressefotos 3: 294. Zug feierlich geschmückt mit Mascherl im Depot (Echtfoto, KEINe KI).

Alle Fotos kostenfrei bei c: Siemens/Schieder.