Florian Parnigoni zum neuen ISPA-Präsidenten gewählt

Wien (OTS) -

Die österreichische Internetwirtschaft hat im Rahmen der 30. Generalversammlung am 12. November 2026 einen neuen Präsidenten und Vorstand gewählt sowie auf ein erfolgreiches Vereinsjahr zurückgeblickt. Ihre Mitglieder wählten Florian Parnigoni, COO und Prokurist bei spusu, zum neuen Präsidenten und Julia Seitlinger (datenwerk Innovationsagentur), Harald Kapper (kapper.net), Romana Cravos (ACOnet) und Natalie Ségur-Cabanac (Magenta) in den Vorstand.

Zusätzlich waren die Vorstandsmitglieder bemüht weiterführende Expertise und Talente aus der Internetbranche in den Vorstand einzubinden. Bei der konstituierenden Vorstandssitzung wurden aus diesem Grund Georg Chytil (nextlayer), Edith Mazza (WVNET), Peter Oskar Miller (HXS), Julia Sokol (Hutchison Drei Austria) und Thomas Spieler (Amazon) in den Vorstand kooptiert.

Harald Kapper blickt zurück und übergibt an Florian Parnigoni

Der scheidende ISPA-Präsident Harald Kapper blickt zurück auf seine 10-jährige Präsidentschaft und die zahlreichen Erfolge für die Digitalbranche nach einer Dekade im Amt: „Die Interessen der österreichischen Internetwirtschaft zu vertreten war Herausforderung im Finden von Konsens und Freude am gemeinsamen Weg vieler Menschen für das Internet in Österreich. Ich bedanke mich bei unseren Mitgliedern, Vorständen und Freunden der ISPA mit denen ich mich in den letzten zehn Jahren für die Förderung des Internets, die Grundrechte im digitalen Raum und die Wettbewerbsfähigkeit in Österreich einsetzen durfte.“

ISPA-Präsident Florian Parnigoni bedankt sich für das Vertrauen der Mitglieder: „Nach mehreren Jahren im ISPA-Vorstand fühle ich mich geehrt nun die Interessensvertretung der Internetwirtschaft als Präsident anzuführen. Mein Dank gilt allen Mitgliedern, Vorständen und ganz besonders Harald Kapper, der als Präsident die letzten zehn Jahre außerordentliches Engagement geleistet und die ISPA maßgeblich als die zentrale Stimme der Internetwirtschaft in Österreich geprägt hat.“

Schwerpunkte für das nächste Vereinsjahr

Für das 30. Vereinsjahr will ISPA-Präsident Florian Parnigoni an bewährten Aufgaben festhalten und neue Akzente setzen: „Die ISPA ist ein Garant für faire Marktverhältnisse und transparente Rahmenbedingungen in der Internetbranche und das soll sie auch bleiben. Die Stärke der ISPA liegt in ihrem Einsatz für ein offenes und pluralistisches Internet für alle Betreiberinnen und Nutzer:innen. Im kommenden Jahr werden wir weiter auf die Wettbewerbsfähigkeit unserer Branche achten. Wettbewerb ist für Österreich kein Selbstzweck, sondern der Motor für bessere Preise, mehr Auswahl und schnellere Innovation. Gleichzeitig werden grundlegende Änderungen für die Branche auf europäischer Ebene, wie etwa der Digital Networks Act (DNA), diskutiert. Wir müssen unser Augenmerk daher noch stärker auf Europa lenken.“

Die Internetwirtschaft ist mit akuten finanziellen Herausforderungen konfrontiert, so Parnigoni: „In Zeiten budgetärer Engpässe im Staatshaushalt und steigenden Digitalabgaben fokussiere ich mich darauf, klar, sachlich und lösungsorientiert gegenüber Regierung und Behörden aufzutreten, damit die Digitalisierung nicht zum Sparopfer wird. Ich werde mich dafür einsetzen, dass Österreich als Standort für digitale Innovation attraktiv bleibt, die gesellschaftspolitische Verantwortung der ISPA nicht zu kurz kommt und dass unsere 223 Mitglieder weiterhin engagiert vertreten werden. Ich freue mich auf die gemeinsame Zusammenarbeit im kommenden Jahr mit allen Stakeholder:innen der Internetbranche und darüber hinaus.“

Über die ISPA

Die ISPA – Internet Service Providers Austria ist der Verband der österreichischen Internetwirtschaft. Sie wurde 1997 als eingetragener Verein gegründet und vertritt rund 230 Mitglieder aus den Bereichen Access, Content und Service u.a. gegenüber Politik und Verwaltung und anderen Gremien. Ziel der ISPA ist die Förderung des Internets sowie die Kommunikation der Marktteilnehmer untereinander.

Bilder zur Veranstaltung finden Sie in der APA-Fotogalerie.

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