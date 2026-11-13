Neue Ampelanlage erhöht Verkehrssicherheit an der B 44 in Purkersdorf

St. Pölten (OTS) -

Die Verkehrssicherheit für Fußgängerinnen und Fußgänger an der Tullnerbachstraße in Purkersdorf wurde durch eine neue Ampelanlage im Zuge der B 44 weiter erhöht. Kürzlich konnte die neue Druckknopfampel offiziell in Betrieb genommen werden. Die für die Errichtung der Ampelanlage erforderlichen straßenbaulichen Arbeiten wurden von der Straßenmeisterei Neulengbach ausgeführt. Die Verkehrslichtsignalanlage wurde von der Firma Swarco Traffic Austria GmbH errichtet. Die Gesamtkosten von rund 40.000 Euro werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen.

Der bestehende Schutzweg an der Tullnerbachstraße zwischen den beiden Kreuzungen B 44/Sagbergstraße und B 44/Karl Stauber-Gasse wurde mit einer neuen Druckknopfampel ausgestattet. Aufgrund der starken Verkehrsbelastung auf der Tullnerbachstraße und weil hier viele Schulkinder die Straße queren müssen, um zur gegenüberliegenden Bushaltestelle zu gelangen, hat der NÖ Straßendienst den bestehenden Schutzweg mit der Errichtung der neuen Ampelanlage höherwertig abgesichert.

Verkehrszählungen haben gezeigt, dass die B 44 in diesem Bereich täglich von rund 10.000 Fahrzeugen befahren wird. Die neue Druckknopfampel ist mit einem verkehrsabhängigen Programm ausgestattet. Für den Fahrzeugverkehr auf der B 44 ist die Ampel in beiden Fahrtrichtungen grundsätzlich auf Dauergrün geschaltet. Erst nach Anmeldung durch Fußgängerinnen und Fußgänger mittels Drucktasten erfolgt die Freigabe für die Querung. Um den Verkehr auf der B 44 möglichst flüssig zu halten, besteht bei entsprechender Verkehrsbelastung die Möglichkeit einer Grünzeitverlängerung von bis zu 20 Sekunden. Damit wird sowohl eine sichere Querung der Straße als auch ein möglichst reibungsloser Verkehrsablauf gewährleistet.