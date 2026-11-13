  • 13.11.2026, 11:28:02
  • /
  • OTS0074

Neue Ampelanlage erhöht Verkehrssicherheit an der B 44 in Purkersdorf

Rund 40.000 Euro für höherwertige Absicherung des Schutzweges an der Tullnerbachstraße

St. Pölten (OTS) - 

Die Verkehrssicherheit für Fußgängerinnen und Fußgänger an der Tullnerbachstraße in Purkersdorf wurde durch eine neue Ampelanlage im Zuge der B 44 weiter erhöht. Kürzlich konnte die neue Druckknopfampel offiziell in Betrieb genommen werden. Die für die Errichtung der Ampelanlage erforderlichen straßenbaulichen Arbeiten wurden von der Straßenmeisterei Neulengbach ausgeführt. Die Verkehrslichtsignalanlage wurde von der Firma Swarco Traffic Austria GmbH errichtet. Die Gesamtkosten von rund 40.000 Euro werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen.

Der bestehende Schutzweg an der Tullnerbachstraße zwischen den beiden Kreuzungen B 44/Sagbergstraße und B 44/Karl Stauber-Gasse wurde mit einer neuen Druckknopfampel ausgestattet. Aufgrund der starken Verkehrsbelastung auf der Tullnerbachstraße und weil hier viele Schulkinder die Straße queren müssen, um zur gegenüberliegenden Bushaltestelle zu gelangen, hat der NÖ Straßendienst den bestehenden Schutzweg mit der Errichtung der neuen Ampelanlage höherwertig abgesichert.

Verkehrszählungen haben gezeigt, dass die B 44 in diesem Bereich täglich von rund 10.000 Fahrzeugen befahren wird. Die neue Druckknopfampel ist mit einem verkehrsabhängigen Programm ausgestattet. Für den Fahrzeugverkehr auf der B 44 ist die Ampel in beiden Fahrtrichtungen grundsätzlich auf Dauergrün geschaltet. Erst nach Anmeldung durch Fußgängerinnen und Fußgänger mittels Drucktasten erfolgt die Freigabe für die Querung. Um den Verkehr auf der B 44 möglichst flüssig zu halten, besteht bei entsprechender Verkehrsbelastung die Möglichkeit einer Grünzeitverlängerung von bis zu 20 Sekunden. Damit wird sowohl eine sichere Querung der Straße als auch ein möglichst reibungsloser Verkehrsablauf gewährleistet.

Weitere Informationen: NÖ Straßendienst, Christoph Schodl, Telefon: 0676/81260141, E-Mail an [email protected]

Rückfragen & Kontakt

Amt der NÖ Landesregierung, Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit
Mag. Ing. Johannes Seiter
Telefon: 02742/9005-12174
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NLK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Rückfragen & Kontakt

Amt der NÖ Landesregierung, Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit
Mag. Ing. Johannes Seiter
Telefon: 02742/9005-12174
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2026 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright