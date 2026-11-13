RK-Präsident Ebner/ASBÖ-Präsident Sauer: Kundgebung bei November-Landtagssitzung wegen fehlender Finanzierungs- & Organisationsverträge

Tulln (OTS) -

Die Präsidenten des Roten Kreuzes Niederösterreich, Hans Ebner, und des Arbeiter-Samariter-Bundes Niederösterreich, Hannes Sauer, kündigen für die kommende November-Landtagssitzung am 19.11.2026 eine Kundgebung an. Aufgrund parteitaktischer Debatten in den letzten Wochen sehen sich die Rettungsorganisationen gezwungen, den Parteien im NÖ Landtag eine Petition zu übergeben, um zu einem Ende dieser in Teilen unsachlich und zur Verunsicherung der Bevölkerung geführten Diskussion aufzurufen.

Darüber hinaus wollen sie damit die Dringlichkeit unterstreichen, zwei wichtige überfällige und zusammenhängende Beschlüsse in der NÖ Landesregierung zur Zukunft des Rettungswesens in Niederösterreich zu fassen.

Die beiden betonen: „Bereits 2021 starteten das Rote Kreuz und der Arbeiter-Samariter-Bund in Niederösterreich eine Ausbildungsoffensive, verbunden mit der Weiterentwicklung der Systeme in der Notfallversorgung, die wesentlich auf Notfallsanitäter mit Zusatzkompetenzen und den Einsatz von RTW–C setzt.“

Am 16. Dezember 2025 wurde der endgültige Starttermin für die neuen Strukturen im Rettungswesen mit spätestens 1. April 2027 beauftragt. Alles liegt seither auf dem Tisch – dieser Tag ist unser Zieltermin.

Unsere Organisationen machen ihre Hausaufgaben, umfangreiche Vorleistungen haben wir erbracht und bereiten uns weiter intensiv auf die nun geplante Umstellung vor. Es fehlen aber noch die letzten beiden Finanzierungs- und Organisationsverträge mit dem Land Niederösterreich – sowohl was die Rettungsdienste als auch das Notarztsystem anlangt.

Diese wurden in den vergangenen Monaten fertig ausverhandelt und wurden bereits von den zuständigen Gremien beider Rettungsorganisationen beschlossen.

Es fehlt nun einzig und allein der Beschluss der NÖ Landesregierung. Jetzt ist das zuständige Ressort der Landesregierung am Zug, endlich die notwendigen Verträge zur Beschlussfassung vorzulegen.

Ohne rasche Entscheidung droht ein Stillstand in der Weiterentwicklung der Notfallversorgung der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher – zum einen bei der Versorgungssicherheit als auch bei der Finanzierung unserer Leistungen.

Mit der Kundgebung wollen wir alle politischen Fraktionen im NÖ Landtag auf die Dringlichkeit der Situation aufmerksam machen – es ist fünf vor zwölf für den Beschluss der Finanzierungs- und Organisationsverträge.

Wir warnen ausdrücklich: Die Vorbereitung für die neuen Strukturen im Rettungswesen sind in der Praxis bereits viel zu weit fortgeschritten, um noch einmal die komplette Stopptaste zu drücken.