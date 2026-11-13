Stadt Wien – Kindergärten eröffnet neu gebaute bafep21 - Mehr Ausbildungsplätze für die Elementarpädagogik

Wien (OTS) -

Österreichs größte Bildungsanstalt für Elementarpädagogik erweitert ihre Ausbildungskapazitäten auf bis zu 1.000 Plätze und stärkt damit die Ausbildung von Fachkräften für Wiens Kindergärten.

Der Kindergarten ist die erste Bildungseinrichtung und entscheidend für die Zukunft jedes Kindes. Daher wurde mit der Reform „Kindergarten neu denken“ ein besonderer Fokus auf den Elementarbereich gelegt: Im Zentrum stehen die Arbeitszufriedenheit der Pädagog*innen und zeitgemäße Rahmenbedingungen.

Mit der heutigen Eröffnung der neu gebauten bafep21 in Floridsdorf ist ein weiterer wichtiger Schritt zur Attraktivierung des Berufsfeldes gesetzt worden. Auf rund 19.000 Quadratmetern ist ein moderner und nachhaltiger Ausbildungsstandort entstanden. Es wurden 200 neue Plätze geschaffen und im Vollausbau bietet der neue Standort künftig Platz für bis zu 1.000 Auszubildende.

Die bafep21 ist Österreichs größte Bildungsanstalt für Elementarpädagogik und bietet insbesondere Erwachsenen und Quereinsteiger*innen praxisnahe Ausbildungswege in der elementaren Bildung an. Mit dem Ausbau schafft die Stadt Wien – Kindergärten zusätzliche Ausbildungsplätze für künftige Elementar- und Assistenzpädagog*innen und leistet damit einen wichtigen Beitrag, um dem Fachkräftemangel in den Wiener Kindergärten entgegenzuwirken. Bereits zum Schulstart im Herbst 2026 ist die bafep21 an ihren neuen Standort übersiedelt und hat dort den Ausbildungsbetrieb erfolgreich aufgenommen.

Vizebürgermeisterin und Bildungsstadträtin Bettina Emmerling: „Elementarpädagog*innen leisten einen sinnstiftenden und wertvollen Beitrag für unsere Gesellschaft. Mit der Attraktivierung des Berufsfeldes wollen wir ihnen die Wertschätzung entgegenbringen, die ihre Arbeit verdient. Die Qualität und die Kapazität des Standortes wurden deutlich erhöht: Auf rund 19.000 Quadratmetern ist ein moderner Bildungsort entstanden, dessen pädagogisches Raumkonzept von Beginn an gemeinsam mit Lehrenden, Schüler*innen und Studierenden entwickelt wurde. Durch die Vernetzung von Schule und Praxis-Kindergarten wird die erlernte Theorie gleich direkt umgesetzt!“

Der Neubau ist Teil des Bildungseinrichtungen-Neubauprogramms (BIENE II) der Stadt Wien und ist ein gelungenes Beispiel für nachhaltige Bildungsbauten. Das Gebäude verbindet energieeffiziente Gebäudetechnik mit umfassenden Begrünungskonzepten. 92 Wärmepumpen mit jeweils 150 Metern tiefen Erdsonden ermöglichen eine nachhaltige Energieversorgung. Eine Photovoltaikanlage mit rund 860 Quadratmetern Fläche erzeugt Strom für den Eigenbedarf. Begrünte Fassaden, Terrassen und Dachflächen verbessern das Mikroklima, spenden Schatten und bieten zusätzliche Aufenthalts- und Lernmöglichkeiten im Freien.

„Die neue bafep21 ist eine Investition in die Zukunft unserer Kinder und unserer Stadt: moderne Lern-Architektur, die konsequent nachhaltig gestaltet ist. Die Energieversorgung erfolgt etwa über Wärmepumpen mit 92 Tiefensonden, auf dem Dach produziert eine große Photovoltaikanlage Eigenstrom für den Schulbetrieb und umfassende Begrünung sorgt für natürliche Beschattung“, so Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch.

Moderne Lernräume, praxisnahe Ausbildung

Ein besonderes Merkmal des Neubaus ist die enge Verbindung von pädagogischer Ausbildung und Praxis. Die Ausbildungsräume orientieren sich an den sechs fachlichen Departments der bafep21 und bieten vielfältige Möglichkeiten für theoretisches und praktisches Lernen.

Ein Kinderlabor, eine Musikwerkstatt, ein Kinderatelier und eine Kinderbibliothek bieten Raum, um pädagogische Methoden nicht nur theoretisch kennenzulernen, sondern auch praktisch zu erproben. Das Kinderparlament ergänzt die vielfältigen Bildungsräume für die Kinder des Praxiskindergartens. Zum Raumangebot gehören außerdem ein großzügiger Hörsaal, eine Bibliothek, zwei Turnsäle und ein Veranstaltungssaal.

Eine weitere Besonderheit ist der direkt integrierte Praxiskindergarten mit zehn Gruppen. Schüler*innen und Studierende können hier Lernprozesse beobachten, pädagogische Konzepte praktisch anwenden und ihre Erfahrungen unmittelbar in die Ausbildung einbringen. Theorie und Praxis sind dadurch eng miteinander verbunden. Elementare Bildung wird in der neuen bafep21 nicht nur vermittelt, sondern ist im gesamten Haus sichtbar und erfahrbar.

„Mit der neuen bafep21 schafft die Stadt Wien moderne Rahmenbedingungen für die Ausbildung künftiger Elementarpädagog*innen und Assistenzpädagog*innen. Damit leistet die bafep21 einen wichtigen Beitrag zur langfristigen Sicherung qualifizierter Fachkräfte für die Wiener Kindergärten“, betont Karin Broukal, Abteilungsleiterin der Stadt Wien – Kindergärten.

Ein visionäres Haus für die elementare Bildung

Die neue bafep21 wurde von Beginn an gemeinsam mit Lehrenden, Schüler*innen und Studierenden geplant. Ihre Erfahrungen und Ideen flossen in die Gestaltung ein. Es entstand ein zukunftsorientiertes Bildungsgebäude, das auch auf die Bedürfnisse der zukünftigen Ausbildung abgestimmt ist. Die Räume können flexibel genutzt werden und unterstützen damit das Lernen und die Zusammenarbeit. Offene Lernbereiche und unterschiedliche Aufenthaltsmöglichkeiten bieten Schüler*innen und Studierenden Platz zum gemeinsamen Lernen, konzentrierten Arbeiten und kreativen Gestalten. Speziell eingerichtete „Homebases“ ermöglichen Pausen und Rückzug. Großzügige Panoramafenster sorgen für Tageslicht und schaffen Einblicke in die verschiedenen Lernbereiche. Auch die begrünten Terrassen können als Freiklassen oder zusätzliche Unterrichtsräume genutzt werden.

Das Fachsymposium „Building Education / Bildung bauen“ begleitete die feierliche Eröffnung der bafep21. In Impulsvorträgen gaben Direktorin Nicole Kalteis und Catherine Walter-Laager, Vizerektorin der Universität Graz, Einblicke in die Entstehung des neuen Standorts und die Bedeutung lebenslanger Professionalisierung in der Elementarpädagogik. Eine anschließende Podiumsdiskussion beleuchtete die partizipative Planung von Bildungsbauten aus unterschiedlichen Perspektiven.

Fotos zur Aussendung: https://presse.wien.gv.at/bilder

Weitere Informationen sind auf der Website der bafep21 verfügbar