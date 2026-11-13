Der digitale Mitdenker für Gemeindeamt und Feuerwehr kommt

Wien (OTS) -

Stellen Sie sich ein Gerät von der Größe eines Schuhkartons vor, mit dem sich das gesamte Wissen eines Rathauses, eines Feuerwehrvereins oder Betriebs blitzschnell abrufen kann, ohne dass ein einziges sensibles Datenblatt das Gebäude verlässt. Mit „CORE Lokal“ bringt das Wiener Technologie-Startup Core AI Solutions GmbH genau diese Lösung nach Österreich. Die sogenannte „CORE Box“ wird direkt vor Ort aufgestellt und funktioniert wie ein digitaler Kollege, der mitdenkt. Er hilft dabei, Aktenberge zu durchforsten, Formulare schneller zu bearbeiten und sorgt dafür, dass wichtiges Mitarbeiter-Wissen etwa bei Pensionierungen nicht verloren geht. Weil die Box komplett ohne externe Online-Speicher (Cloud) auskommt, bleiben Bürgerdaten absolut sicher und die Gemeinde selbst bei einem Internetausfall handlungsfähig. Unterstützt und ermöglicht wird das Projekt von der Wenet AI Systems GmbH unter der Leitung von Audrey Yang.

Den Einstieg bildet ein geplantes Pilotprojekt mit einer österreichischen Gemeinde. Die dabei gewonnenen Erfahrungen sollen anschließend auf weitere öffentliche Einrichtungen und kleine und mittlere Unternehmen übertragen werden. Die Umsetzung erfolgt mit österreichischen Technologiepartnern.

Daten sichern und Verwaltungsarbeit erleichtern

Ob Anträge, Bescheide oder interne Abläufe: In Gemeinden und Betrieben entstehen täglich Informationen, die in Dokumenten, Fachsystemen und den Erfahrungen einzelner Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen verteilt sind. Gerade bei Personalwechsel oder Pensionierungen können wertvolle Daten und Wissen verloren gehen. CORE Lokal soll vorhandene Informationen strukturiert erschließen und Beschäftigte bei wiederkehrenden Aufgaben unterstützen.

Der KI-Wissensassistent soll Fragen anhand bereitgestellter Unterlagen beantworten, Quellen nachvollziehbar ausweisen und Entwürfe für Anträge oder Bescheide vorbereiten. Prüfung, Entscheidung und Freigabe verbleiben ausdrücklich bei den zuständigen Personen. Die Technologie ist damit als Unterstützung für die tägliche Arbeit und nicht als Ersatz von (behördlichen) Entscheidungen konzipiert.

Vom kommunalen Pilotprojekt zu weiteren Anwendungen

Nach der Erprobung in einer Gemeinde soll CORE Lokal schrittweise weiteren öffentlichen Bedarfsträgern und KMU angeboten werden, etwa produzierenden Betrieben. Langfristig streben die Projektpartner eine Ausweitung auf den deutschsprachigen Raum und weitere Märkte der Europäischen Union an. Im Vordergrund steht dabei eine praxistaugliche, lokal kontrollierbare KI-Nutzung, die den Arbeitsalltag erleichtert und zugleich die digitale Selbstbestimmung stärkt.

Wenet AI Systems GmbH unterstützt den Aufbau in Österreich

Wenet AI begleitet CORE Lokal mit unternehmerischer Erfahrung, Technologie-Know-how und internationalen Kontakten. Gründerin und Geschäftsführerin Audrey Yang verfügt über langjährige Erfahrung im Umfeld internationaler Softwareunternehmen, die sie und ihre Familie beratend und als Gesellschafter begleiten, insbesondere im Bereich künstlicher Intelligenz. Ihr Engagement soll den Aufbau einer nachhaltigen technologischen und unternehmerischen Präsenz in Österreich unterstützen.

Audrey Yang, Initiatorin und Geschäftsführerin von Wenet AI Systems GmbH: „Als Mutter von fünf Kindern beschäftigt mich besonders die Frage, wie Technologie das Leben der nächsten Generation einfacher und sicherer machen kann. CORE Lokal ist eine Antwort darauf: KI, die im Alltag entlastet, und Vorsorge, die im Ernstfall trägt, entwickelt in Österreich und unter eigener Kontrolle.“

Was die Core KI-Box direkt vor Ort leisten kann

Anders als bei ausschließlich cloudbasierten Angeboten sollen Sprachmodelle und Wissensverarbeitung auf einer modularen On-Premise-Einheit beim Anwender laufen. Damit verfolgt CORE Lokal das Ziel, die Abhängigkeit von externen Diensten zu reduzieren und die Kontrolle über Daten, Zugriffe und betriebliches Wissen in der eigenen Organisation zu halten. Datenschutz, Nachvollziehbarkeit und die Anforderungen des europäischen AI Act werden bei der Entwicklung berücksichtigt; die konkrete Einhaltung ist jeweils anhand des Einsatzbereichs und der Umsetzung zu prüfen.

Martin Gollubich, Gründer und Geschäftsführer der Core AI Solutions GmbH: „Mit CORE Lokal kommt die KI dorthin, wo die Arbeit passiert, statt dass sensible Daten in eine fremde Cloud wandern. Gemeinden und Betriebe bekommen ein Werkzeug, das Routinearbeit abnimmt, Wissen im Haus hält und jederzeit nachvollziehbar bleibt. Die Entscheidung trifft immer der Mensch.“

Krisenvorsorge, auch bei Netzausfall und Blackout

Über die Unterstützung im Arbeitsalltag hinaus sieht das Projekt ein ergänzendes Resilienzangebot vor. Dazu zählen Schwachstellenanalysen, Notfallhandbücher, Übungen und autark nutzbare Hardware. Ein möglicher Anwendungsfall ist ein offline betriebener Krisenassistent, der vorbereitete Informationen auch dann zugänglich macht, wenn Internetverbindungen oder externe Cloud-Dienste ausfallen.

Damit richtet sich der Ansatz nicht nur an Gemeindeämter und Betriebe, sondern auch an Organisationen im Umfeld von Feuerwehr, Zivilschutz und Krisenmanagement. Welche Funktionen im Ernstfall verfügbar sind, hängt von der jeweiligen technischen Ausstattung und Notfallplanung ab.

Über die Core AI Solutions GmbH

Die Core AI Solutions GmbH mit Sitz in Wien entwickelt KI-Lösungen für Gemeinden, öffentliche Einrichtungen und Unternehmen. Im Mittelpunkt von CORE Lokal stehen die CORE Box mit lokalen Sprachmodellen, ein KI-Wissensassistent und ergänzende Konzepte für organisatorische Resilienz. Gründer und Geschäftsführer Martin Gollubich verfügt über Erfahrung an der Schnittstelle von Digitalisierung, KI-Anwendungen, Prozessautomatisierung und Vertrieb. www.getcore.at

Über Audrey Yang

Yang ist eine taiwanische Unternehmerin mit langjähriger Erfahrung im Technologie- und Softwaresektor, insbesondere in den Bereichen KI, Cloud und sicherheitsorientierte Systeme. Seit 2015 inkubiert sie Technologieunternehmen und Start-ups in Asien und Europa, prägt deren Strategie und treibt ihr Wachstum voran. In Österreich, das sie als vielversprechenden Standort für die Technologieentwicklung sieht, ist sie Gründerin und Geschäftsführerin der Wenet AI Systems GmbH. Ihre unternehmerische Erfahrung, ihr internationales Netzwerk und ihr finanzielles Engagement ermöglichen es der Core AI Solutions GmbH, CORE Lokal zu entwickeln und auf den Markt zu bringen.

Über Wenet AI Systems GmbH

Die Wenet AI Systems GmbH mit Sitz in Wien fördert die Entwicklung und wirtschaftliche Umsetzung innovativer KI-Technologien. Das von Audrey Yang gegründete Unternehmen unterstützt die Core AI Solutions GmbH als strategischer und finanzieller Partner beim Aufbau und bei der Weiterentwicklung des Projekts CORE Lokal. Wenet AI bringt internationale Kontakte, umfassendes unternehmerisches Know-how sowie langjährige Erfahrung in der Entwicklung und Skalierung technologieorientierter Geschäftsmodelle ein. Ziel ist es, CORE Lokal erfolgreich auf dem österreichischen Markt zu etablieren und die Grundlage für eine anschließende Expansion in die DACH-Region zu schaffen. www.wenet-ai.at