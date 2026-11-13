Hightech-Premiere: Roboter startet den Charity Lauf in Leoben

Leoben (OTS) -

Laufen, walken, spenden: Nach dem Debüt im Vorjahr geht der Charity Lauf in die nächste Runde. Start ist am 24. November um 17 Uhr direkt beim AT&S-Headquarter in Leoben. AT&S setzt auf die bewährte Partnerschaft mit SV Hinterberg, Montanuniversität Leoben, LE-Laufevent, RHI Magnesita und TIQA.

Mitmachen können alle: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Familien, Freunde, Partner und Laufbegeisterte aus der gesamten Region. Eine Anmeldung oder ein Nenngeld gibt es nicht. Stattdessen freuen sich die Veranstalter über freiwillige Spenden für das Ö3-Weihnachtswunder. Zur Wahl stehen wieder zwei kurze Strecken entlang des Radwegs über 2 und 5 Kilometer, die laufend oder walkend absolviert werden können. Es gibt keine Zeitnehmung, im Fokus stehen Bewegung, Gemeinschaft und der gute Zweck.

„Bei unserem Charity Lauf gewinnt am Ende nicht der Schnellste, sondern die gute Sache“ , sagt AT&S-Unternehmenssprecher Gerald Reischl. „Es geht darum, gemeinsam ein Zeichen zu setzen. Je mehr Menschen mitlaufen und spenden, desto größer wird die Unterstützung, die unser CEO Michael Mertin am 23. Dezember im Gläsernen Studio von Ö3 in Steyr übergeben kann.“

Roboter als Technologie-Highlight

Als Technologieunternehmen ist AT&S gefragter Partner für Anwendungen bei KI und Automatisierung. Das unterstreicht AT&S und schickt den am Firmengelände tätigen Security-Roboter als Gast ins Rennen. Der mit zwei Rädern, Sensoren und 360°-Kameras ausgestattete „Hightech-Nachtwächter“ wird umfunktioniert und beim Start als Pacemaker auf zwei Rädern die ersten Meter der Strecke vor den Läufern absolvieren – eine absolute Premiere in Österreich.

„Unser Roboter übernimmt diesmal die ersten Meter, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sorgen für die große Wirkung“ , sagt Michael Lackner, Geschäftsführer beim Facility-Spezialisten Sasse, der den Roboter für AT&S im Testbetrieb laufen lässt. „Ich finde es schön, dass wir gemeinsam mit AT&S zeigen können, wie nahbar Robotik sein kann, und dabei eine Veranstaltung unterstützen, die Menschen zusammenbringt und anderen hilft.“

Der Charity Lauf klingt bei Essen und warmen Getränken am Sportplatz des SV Hinterberg aus. Auch Gäste, die nicht selbst laufen oder walken möchten, sind herzlich willkommen. Die gesammelten Spenden werden kurz vor Weihnachten von AT&S an das Ö3-Weihnachtswunder übergeben.



Mehr Infos unter https://ats.net/charity-lauf/

AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft – Advanced Technologies & Solutions

AT&S ist ein globales Technologieunternehmen und weltweit führender Anbieter von hochwertigen IC-Substraten und komplexen Leiterplatten. Das Unternehmen entwickelt und produziert innovative Verbindungslösungen für digitale Schlüsselindustrien: KI-Infrastruktur, High-Performance-Computing, mobile Endgeräte, Automobil, Luft- und Raumfahrt, Industrie und Medizintechnik. Mit Produktionsstandorten in Österreich (Leoben, Fehring), China (Shanghai, Chongqing), Malaysia (Kulim) und Indien (Nanjangud) sowie einem europäischen Kompetenzzentrum für R&D und IC-Substrat-Produktion in Leoben gestaltet AT&S den digitalen Wandel aktiv mit – durch zukunftsweisende Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen. Das Unternehmen beschäftigt derzeit 16.000 Mitarbeiter. Weitere Infos unter www.ats.net