WIENerLEBEN: Veranstaltungs-Highlights im Dezember 2026

Wien (OTS) -

Ob Markt, Grätzl oder Shoppingcenter: Wiens Betriebe machen Einkaufen zum Erlebnis – mit persönlicher Beratung, regionalem Angebot und Aktionen, die Menschen ins Gespräch bringen. Im Dezember laden die Wiener Einkaufsgrätzln wieder zu abwechslungsreichen Veranstaltungen ein – von saisonalen Events bis zu Genuss- und Mitmachformaten.

6. Bezirk

Designausstellung “KYOTO now_Made by Hand. Shaped by Tradition”, 13.11.26 - 31.01.27, Habari Design Store, Theobaldgasse 16

Die Designausstellung `KYOTO now_Made by Hand. Shaped by Tradition.`präsentiert traditionelle japanische Handwerkskunst in zeitgenössischer Form. Im Mittelpunkt stehen ausgewählte Arbeiten aus Kyoto und der Präfektur, die meisterliches Können, hochwertige Materialien und modernes Design miteinander verbinden. Die Ausstellung zeigt, dass Handwerk in Kyoto weit mehr ist als bewahrte Tradition: Es ist gelebte Kultur, geprägt von Geduld, Präzision und einem besonderen Gespür für Material, Funktion und Ästhetik.

9. Bezirk

Weihnachtsquartier francis im Althan Quartier, 27.11. - 23.12.2026, 15:00-21:00 Uhr, francis im Althan Quartier

Beim Designmarkt von 27. bis 29. November 2026 sind traditionell rund 100 ausgewählte Labels live zu erleben. Ein Bonus für die Besucher:innen ist der gleichzeitig stattfindende „Advent im francis“. Der Adventmarkt im geschützten Innenhof bietet feine Kulinarik und weihnachtliche Stimmung täglich bis 21:00 Uhr. Für entspanntes Weihnachtsshopping sorgen auch Extras. An der WQ Pack-Bar können Besucher:innen ihre gekauften Geschenke direkt vor Ort selbst liebevoll verpacken. Wer etwas Zeit mitbringt, kann sich beim Adventkranz-Binden, beim Verzieren von Lebkuchen, beim Drehen von Bienenwachskerzen oder beim Mischen der eigenen Naturkosmetik eine Auszeit gönnen.

Servas Markt am Servitenplatz

Am Servitenplatz findet immer donnerstags (mit Ausnahme von Feiertagen) von 8 bis 18 Uhr ein wöchentlicher Spezialitäten- und Schmankerlmarkt mit regionalen, österreichischen Produkten sowie europäischen Spezialitäten statt. Die Marktbetriebe bieten neben Obst und Gemüse auch verschiedene Käse-, Fleisch- und Wurstspezialitäten sowie Fisch, Olivenöl, Antipasti, Weine, Gebäck, Brot und vieles mehr an. Die Termine im Dezember: 03.12. + 10.12. + 17.12.

13. Bezirk

Nikoloumzug Ober St.Veit, 5.12., 15 – 18.30 Uhr, Hietzinger Hauptstraße 145

Der Nikolo kommt im festlich geschmückten Kutschenwagen schon am 4. Dezember nach Ober St. Veit und bringt Überraschungen für die Kinder mit. Er ist von 15 bis ca. 18.30 Uhr unterwegs, um seine Nikolosackerln an die Kinder zu verteilen. Dabei wird er an vier Stationen Halt machen: Ballettstudio Elisabeth Kobel, Bäckerei Schwarz, Foto Prudlo und Volksschule Ober St. Veit

14. Bezirk

Interaktive Weihnachtslesung, 9.12.26, 19:00-21:00 Uhr, Galerie Artpoint 222, Hütteldorfer Str. 222

Eine interaktive Weihnachtslesung des Einkaufskreises Wien West mit Geschichten, Gesprächen und vorweihnachtlicher Atmosphäre für Vereinsmitglieder und interessierte Gäste.

Süße Grüße vom Nikolo, 4.12.26, 14:00-18:00 Uhr, Hütteldorfer Straße

Freue dich auf den Besuch des Nikolos in unserer Einkaufsstraße! Im Bereich der Weihnachtsbeleuchtung verteilt er Süßigkeiten an Kinder und sorgt für vorweihnachtliche Stimmung.

16. Bezirk

Weihnachtsdorf Ottakring - Adventzauber im Grätzl, 4.12., 14 - 18:30 Uhr im Hof der Malerwerkstatt Kettner-Gössler, Wilhelminenstraße 100

Auch heuer lädt der Verein Alt Ottakring – das Einkaufs8-el auch wieder zum Weihnachtsdorf ein. Freut euch auf gemütliche Adventstimmung, duftende Maroni und wärmenden Punsch, eine tolle Tombola, weihnachtliche Lesungen und ein abwechslungsreiches Musikprogramm. Ein besonderer Höhepunkt ist der Auftritt des Ottakringer Kinderchors „Klangsterne“ um16:00 Uhr. Im Anschluss kommt der Nikolo und danach laden ein fröhliches X-Mas-Sing-Along und kreatives Kinderbasteln zum Mitmachen ein.

Adventspaziergang im Brunnenviertel, 11.12.26, 16:00-17:30 Uhr, Fotostudio Ulrike Wieser - Neulerchenfelder Straße 5

Die Tage werden kürzer, das Wetter kühler. Da wärmt uns ein Spaziergang durch das Brunnenviertel mit heißen Getränken wieder auf! Der Spaziergang ist gratis, wer möchte, kann dem VinziBett spenden. Melde dich jetzt an: [email protected]

Der Nikolo im Brunnenviertel, 3.12.26, 17:00-18:30 Uhr, Brunnenmarkt

Der Nikolo spaziert dieses Jahr - vielleicht sogar in Begleitung des Christkinds - durch das Viertel und verteilt seine Gaben in den Unternehmen. Komm, finde den Nikolo und sende ein Foto von dir und dem Nikolo an deine Lieben! Anmeldung unter: [email protected]

21. Bezirk

W21 Weihnachtsmarkt, 06.11. - 24.12.2026, 08:30-22:00 Uhr, Franz Jonas Platz

& W21 Silvestermarkt, 27. - 31.12.2026, 08:30-22:00 Uhr, Franz Jonas Platz

Wenn sich der Duft von gebrannten Mandeln, frischem Punsch und Tannenzweigen über den Franz-Jonas-Platz legt, ist es wieder so weit: Der traditionsreiche Floridsdorfer

Weihnachtsmarkt der W21 (Wirtschaft 21) öffnet bereits zum 44. Mal seine Tore. Die Besucher:innen erwarten liebevoll geschmückte Stände mithandgefertigten Geschenken, kunstvollen Dekorationen und kulinarischen Köstlichkeiten. Ob heißer Glühwein, herzhafte Schmankerl oder süße Leckereien – hier findet jede:r das Richtige für einen genussvollen Adventbummel.

Doch damit nicht genug: Nach den Feiertagen verwandelt sich der Platz in den beliebten Silvestermarkt. Hier können Besucher:innen das Jahr stimmungsvoll ausklingen lassen und sich mit Freunden undFamilie auf das neue Jahr einstimmen.

23. Bezirk

Der Nikolo kommt nach Mauer, 4.12., 14.00 – 15.00 Uhr, Mauerer Hauptplatz

Der Nikolo wird bei drei Stationen vorlesen, mit den Kindern plaudern und ihnen kleine Nikolosäckchen überreichen, die vom Verein der Geschäftsleute von Mauer zur Verfügung gestellt werden. Die Teilnahme ist kostenlos, aber nur mit Anmeldung möglich, da das Platzangebot beschränkt ist. Wir freuen uns auf eine stimmungsvolle Feier! Alle Informationen und Anmeldemöglichkeiten ab Mitte November auf www.einkaufen-in-mauer.at

Liesinger Markt, Liesinger Platz

Am Liesinger Platz bieten rund 15 Marktstände jeden Freitag eine Auswahl an frischem Obst und Gemüse, Bäckerei- und Milchprodukte sowie Fleisch- und Fisch-Spezialitäten. Ebenso finden sich Imkereiprodukte, Weine und Antipasti sowie Blumen. Zahlreiche Lebensmittel sind aus ökologischer Landwirtschaft. Die Termine im Dezember: 4.12. + 11.12. + 18.12., jew. von 8.00 – 17.00 Uhr

Bauernmarkt in Mauer, Maurer Hauptplatz

Jeden Freitag findet am Maurer Hauptplatz von 8 bis 16 Uhr ein Bauernmarkt statt. Es gibt Spezialitäten wie Fleisch, Wurst, Fisch, Obst, Gemüse, Käse, Oliven, Olivenöl, Knoblauchpaste, Speck, Brot, Müsli, Essig, Kakao, Fruchtsäfte, Seccos, Spritzer, Schnäpse, Marmeladen - und noch vieles mehr. Die Termine im November: 4.12. + 11.12. + 18.12.

Änderungen vorbehalten!

Mehr Infos unter wienerleben.wko.at