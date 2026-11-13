- 13.11.2026, 11:00:33
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WIENerLEBEN: Veranstaltungs-Highlights im Dezember 2026
Wo tut sich was in Wien?
Ob Markt, Grätzl oder Shoppingcenter: Wiens Betriebe machen Einkaufen zum Erlebnis – mit persönlicher Beratung, regionalem Angebot und Aktionen, die Menschen ins Gespräch bringen. Im Dezember laden die Wiener Einkaufsgrätzln wieder zu abwechslungsreichen Veranstaltungen ein – von saisonalen Events bis zu Genuss- und Mitmachformaten.
6. Bezirk
Designausstellung “KYOTO now_Made by Hand. Shaped by Tradition”, 13.11.26 - 31.01.27, Habari Design Store, Theobaldgasse 16
Die Designausstellung `KYOTO now_Made by Hand. Shaped by Tradition.`präsentiert traditionelle japanische Handwerkskunst in zeitgenössischer Form. Im Mittelpunkt stehen ausgewählte Arbeiten aus Kyoto und der Präfektur, die meisterliches Können, hochwertige Materialien und modernes Design miteinander verbinden. Die Ausstellung zeigt, dass Handwerk in Kyoto weit mehr ist als bewahrte Tradition: Es ist gelebte Kultur, geprägt von Geduld, Präzision und einem besonderen Gespür für Material, Funktion und Ästhetik.
9. Bezirk
Weihnachtsquartier francis im Althan Quartier, 27.11. - 23.12.2026, 15:00-21:00 Uhr, francis im Althan Quartier
Beim Designmarkt von 27. bis 29. November 2026 sind traditionell rund 100 ausgewählte Labels live zu erleben. Ein Bonus für die Besucher:innen ist der gleichzeitig stattfindende „Advent im francis“. Der Adventmarkt im geschützten Innenhof bietet feine Kulinarik und weihnachtliche Stimmung täglich bis 21:00 Uhr. Für entspanntes Weihnachtsshopping sorgen auch Extras. An der WQ Pack-Bar können Besucher:innen ihre gekauften Geschenke direkt vor Ort selbst liebevoll verpacken. Wer etwas Zeit mitbringt, kann sich beim Adventkranz-Binden, beim Verzieren von Lebkuchen, beim Drehen von Bienenwachskerzen oder beim Mischen der eigenen Naturkosmetik eine Auszeit gönnen.
Servas Markt am Servitenplatz
Am Servitenplatz findet immer donnerstags (mit Ausnahme von Feiertagen) von 8 bis 18 Uhr ein wöchentlicher Spezialitäten- und Schmankerlmarkt mit regionalen, österreichischen Produkten sowie europäischen Spezialitäten statt. Die Marktbetriebe bieten neben Obst und Gemüse auch verschiedene Käse-, Fleisch- und Wurstspezialitäten sowie Fisch, Olivenöl, Antipasti, Weine, Gebäck, Brot und vieles mehr an. Die Termine im Dezember: 03.12. + 10.12. + 17.12.
13. Bezirk
Nikoloumzug Ober St.Veit, 5.12., 15 – 18.30 Uhr, Hietzinger Hauptstraße 145
Der Nikolo kommt im festlich geschmückten Kutschenwagen schon am 4. Dezember nach Ober St. Veit und bringt Überraschungen für die Kinder mit. Er ist von 15 bis ca. 18.30 Uhr unterwegs, um seine Nikolosackerln an die Kinder zu verteilen. Dabei wird er an vier Stationen Halt machen: Ballettstudio Elisabeth Kobel, Bäckerei Schwarz, Foto Prudlo und Volksschule Ober St. Veit
14. Bezirk
Interaktive Weihnachtslesung, 9.12.26, 19:00-21:00 Uhr, Galerie Artpoint 222, Hütteldorfer Str. 222
Eine interaktive Weihnachtslesung des Einkaufskreises Wien West mit Geschichten, Gesprächen und vorweihnachtlicher Atmosphäre für Vereinsmitglieder und interessierte Gäste.
Süße Grüße vom Nikolo, 4.12.26, 14:00-18:00 Uhr, Hütteldorfer Straße
Freue dich auf den Besuch des Nikolos in unserer Einkaufsstraße! Im Bereich der Weihnachtsbeleuchtung verteilt er Süßigkeiten an Kinder und sorgt für vorweihnachtliche Stimmung.
16. Bezirk
Weihnachtsdorf Ottakring - Adventzauber im Grätzl, 4.12., 14 - 18:30 Uhr im Hof der Malerwerkstatt Kettner-Gössler, Wilhelminenstraße 100
Auch heuer lädt der Verein Alt Ottakring – das Einkaufs8-el auch wieder zum Weihnachtsdorf ein. Freut euch auf gemütliche Adventstimmung, duftende Maroni und wärmenden Punsch, eine tolle Tombola, weihnachtliche Lesungen und ein abwechslungsreiches Musikprogramm. Ein besonderer Höhepunkt ist der Auftritt des Ottakringer Kinderchors „Klangsterne“ um16:00 Uhr. Im Anschluss kommt der Nikolo und danach laden ein fröhliches X-Mas-Sing-Along und kreatives Kinderbasteln zum Mitmachen ein.
Adventspaziergang im Brunnenviertel, 11.12.26, 16:00-17:30 Uhr, Fotostudio Ulrike Wieser - Neulerchenfelder Straße 5
Die Tage werden kürzer, das Wetter kühler. Da wärmt uns ein Spaziergang durch das Brunnenviertel mit heißen Getränken wieder auf! Der Spaziergang ist gratis, wer möchte, kann dem VinziBett spenden. Melde dich jetzt an: [email protected]
Der Nikolo im Brunnenviertel, 3.12.26, 17:00-18:30 Uhr, Brunnenmarkt
Der Nikolo spaziert dieses Jahr - vielleicht sogar in Begleitung des Christkinds - durch das Viertel und verteilt seine Gaben in den Unternehmen. Komm, finde den Nikolo und sende ein Foto von dir und dem Nikolo an deine Lieben! Anmeldung unter: [email protected]
21. Bezirk
W21 Weihnachtsmarkt, 06.11. - 24.12.2026, 08:30-22:00 Uhr, Franz Jonas Platz
& W21 Silvestermarkt, 27. - 31.12.2026, 08:30-22:00 Uhr, Franz Jonas Platz
Wenn sich der Duft von gebrannten Mandeln, frischem Punsch und Tannenzweigen über den Franz-Jonas-Platz legt, ist es wieder so weit: Der traditionsreiche Floridsdorfer
Weihnachtsmarkt der W21 (Wirtschaft 21) öffnet bereits zum 44. Mal seine Tore. Die Besucher:innen erwarten liebevoll geschmückte Stände mithandgefertigten Geschenken, kunstvollen Dekorationen und kulinarischen Köstlichkeiten. Ob heißer Glühwein, herzhafte Schmankerl oder süße Leckereien – hier findet jede:r das Richtige für einen genussvollen Adventbummel.
Doch damit nicht genug: Nach den Feiertagen verwandelt sich der Platz in den beliebten Silvestermarkt. Hier können Besucher:innen das Jahr stimmungsvoll ausklingen lassen und sich mit Freunden undFamilie auf das neue Jahr einstimmen.
23. Bezirk
Der Nikolo kommt nach Mauer, 4.12., 14.00 – 15.00 Uhr, Mauerer Hauptplatz
Der Nikolo wird bei drei Stationen vorlesen, mit den Kindern plaudern und ihnen kleine Nikolosäckchen überreichen, die vom Verein der Geschäftsleute von Mauer zur Verfügung gestellt werden. Die Teilnahme ist kostenlos, aber nur mit Anmeldung möglich, da das Platzangebot beschränkt ist. Wir freuen uns auf eine stimmungsvolle Feier! Alle Informationen und Anmeldemöglichkeiten ab Mitte November auf www.einkaufen-in-mauer.at
Liesinger Markt, Liesinger Platz
Am Liesinger Platz bieten rund 15 Marktstände jeden Freitag eine Auswahl an frischem Obst und Gemüse, Bäckerei- und Milchprodukte sowie Fleisch- und Fisch-Spezialitäten. Ebenso finden sich Imkereiprodukte, Weine und Antipasti sowie Blumen. Zahlreiche Lebensmittel sind aus ökologischer Landwirtschaft. Die Termine im Dezember: 4.12. + 11.12. + 18.12., jew. von 8.00 – 17.00 Uhr
Bauernmarkt in Mauer, Maurer Hauptplatz
Jeden Freitag findet am Maurer Hauptplatz von 8 bis 16 Uhr ein Bauernmarkt statt. Es gibt Spezialitäten wie Fleisch, Wurst, Fisch, Obst, Gemüse, Käse, Oliven, Olivenöl, Knoblauchpaste, Speck, Brot, Müsli, Essig, Kakao, Fruchtsäfte, Seccos, Spritzer, Schnäpse, Marmeladen - und noch vieles mehr. Die Termine im November: 4.12. + 11.12. + 18.12.
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