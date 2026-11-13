LR-Teschl-Hofmeister/VPNÖ-Zauner: „Es braucht gemeinsame Lösungen statt Wiener Alleingänge“

St. Pölten (OTS) -

„Bei der Reformpartnerschaft geht Qualität vor Zeitdruck. Es geht darum, gemeinsame Lösungen zu finden. Die beste Zukunft unserer Kinder steht dabei immer im Mittelpunkt“, betont Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. „Unsere Lehrerinnen und Lehrer müssen sich auf das Wesentliche fokussieren können: das Unterrichten. Damit mehr Zeit für die pädagogische Arbeit bleibt, braucht es spürbare Verwaltungsvereinfachungen und weniger Bürokratie. So können wir die Bildungsqualität an unseren Schulen weiter stärken!“

„Minister Wiederkehr liebt das Malen der Zierzeile, vergisst dabei aber leider die Hausübung darüber“, stellt VPNÖ-Landesgeschäftsführer Matthias Zauner fest. Er fordert Bildungsminister Wiederkehr auf, die richtigen Prioritäten zu setzen: „Herr Wiederkehr, verschonen Sie unsere Schulen vor noch mehr Bürokratieaufwand! Unsere Lehrerinnen und Lehrer sollen unterrichten können, statt immer neue Vorgaben, Dokumentationspflichten und administrative Aufgaben erfüllen zu müssen. Reformideen, die am Wiener Schreibtisch entstehen, gehen an der Realität unserer Schulen vorbei. Wir brauchen praxistaugliche Lösungen, die tatsächlich entlasten.“

„Eine Reformpartnerschaft ist keine Einbahnstraße! Wenn wir darüber sprechen, dass Personal aus einer Hand kommen soll, sind wir dabei. Dann muss aber auch die Frage der Stützkräfte für unsere Gemeinden geklärt werden. Denn eine Reformpartnerschaft funktioniert nur, wenn sich alle Partner aufeinander zubewegen. Dafür braucht es auch Bewegung von Herrn Wiederkehr im Schulbereich. Erst dann kann es eine Einigung bei den Kindergärten geben. Gleichzeitig muss klar sein: Unsere Kindergärten in Niederösterreich funktionieren hervorragend. Wir brauchen hier keinen Oberlehrmeister aus Wien, der uns vorschreibt, was zu tun ist“, so Zauner.

„Das ist kein Selbstzweck. Entscheidend ist, dass jedes Kind die Unterstützung erhält, die seinen individuellen Bedürfnissen am besten entspricht. Diese Förderung muss im Mittelpunkt stehen! Gerade deshalb ist der Erhalt der Sonderschulen so wichtig. Eine gelingende sonderpädagogische Förderung braucht bestens ausgebildete Fachkräfte. Die spezifische Ausbildung unserer Pädagoginnen und Pädagogen muss daher wieder stärker in den Mittelpunkt rücken. Das gemeinsame Ziel muss sein, jedem Kind die bestmöglichen Bildungs- und Entwicklungschancen zu eröffnen“, so Teschl-Hofmeister abschließend.