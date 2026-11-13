  • 13.11.2026, 10:55:02
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AVISO: DI 17.11.2026, 11 Uhr, St. Pölten - Grüner Klub im NÖ Landtag: Politische Vorschau und weitere Themen zur kommenden Landtagssitzung

St. Pölten (OTS) - 

Der Grüne Klub im NÖ Landtag präsentiert am Dienstag, den 17.11.2026 seine politische Vorschau und weitere Themen zur kommenden Landtagssitzung

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EINLADUNG ZUM PRESSEGESPRÄCH DIENSTAG, 17.11.2026, 11:00 Uhr

Grüner Klub im NÖ Landtag, Neue Herrengasse 1, Haus 1, 1. Stock, 3100 St. Pölten

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GEORG ECKER

Klubobfrau-Stellvertreter und Landtagsabgeordneter der Grünen Niederösterreich

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Die Teilnahme erfolgt ausschließlich nach Anmeldung.
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Die Vertreterinnen und Vertreter der Medien werden ersucht, sich bis spätestens 16.11., 18:00 Uhr unter [email protected] anzumelden. Wir würden uns sehr freuen, eine Vertreterin, einen Vertreter Ihrer Redaktion bei dieser Pressekonferenz begrüßen zu dürfen!

Politische Vorschau und weitere Themen zur kommenden Landtagssitzung



Datum: 17.11.2026, 11:00 Uhr


Art: Pressetermine


Ort: Grüner Klub im NÖ Landtag


Neue Herrengasse 1

3100 St. Pölten





 Rückfragen & Kontakt 
Pressesprecher
 Michael Pinnow
 
 Grüner Klub im NÖ Landtag
 Telefon: +43676 944 72 69
 E-Mail: [email protected]
 Website: https://noe.gruene.at/
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 [Dienstag, 17.11.2026, 11:00] 
 Die Grünen im NÖ Landtag 
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 Michael Pinnow
 
 Grüner Klub im NÖ Landtag
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