Beinahe verdoppelt: ARWAG steigert Bauvolumen bis 2028 auf knapp 100 Millionen Euro

Wien (OTS) -

Mehr als eine Milliarde Euro Bilanzsumme, eine Eigenkapitalquote von über 40 Prozent und ein klarer Fokus auf leistbaren Wohnraum: Die ARWAG, an der auch die Wien Holding beteiligt ist, nutzt ihre wirtschaftliche Stabilität, um die Stadtentwicklung in Wien aktiv voranzutreiben. Vom neuen Haus für Kinderkultur in Floridsdorf über urbane Visionen in Erdberg bis hin zu wegweisenden Energiekonzepten kombiniert der Full-Service-Dienstleister moderne Lebensräume mit langfristiger Kostensicherheit.

„Eine starke Wirtschaft zeigt sich dort, wo aus wirtschaftlicher Stärke konkrete Investitionen für die Menschen werden. Die ARWAG investiert in leistbares Wohnen, moderne Stadtentwicklung und niedrige Energiekosten und schafft damit langfristige Werte für Wien. Genau solche Investitionen brauchen wir, damit Wien auch in Zukunft wirtschaftlich stark und lebenswert bleibt“, betont Vizebürgermeisterin Barbara Novak.

„Die ARWAG zeigt, wie wirtschaftliche Stabilität und gesellschaftliche Verantwortung Hand in Hand gehen können. Mit Investitionen in leistbaren Wohnraum, nachhaltige Energielösungen und zukunftsorientierte Stadtentwicklung leistet sie einen wichtigen Beitrag zur Lebensqualität in Wien. Als Wien Holding freuen wir uns, an der Weiterentwicklung dieses starken Unternehmens beteiligt zu sein“, sagt Wien Holding-Geschäftsführer Oliver Stribl.



Wien wächst – die ARWAG baut aus

Trotz eines herausfordernden Marktumfelds schaltet die ARWAG auf Zukunftskurs. Das jährliche Bauvolumen inklusive Baubetreuung wird nach dem Planungsstand vom Juli 2026 von rund 61 Millionen Euro (2026) auf knapp 100 Millionen Euro im Jahr 2028 steigen. Das Fundament dafür legt das Geschäftsjahr 2025 mit einem Konzernergebnis (IFRS) von rund 40,3 Millionen Euro.

Die solide Eigenkapitalbasis bildet die wirtschaftliche Grundlage für langfristige Vorhaben. Dabei bleibt leistbarer Wohnraum das zentrale Anliegen: Von den 169 Wohnungen, die 2026 übergeben werden, sind rund 84 Prozent (142 Einheiten) gefördert. Zudem starteten 2026 die Bauarbeiten für 70 geförderte Wohnungen im Rahmen des 1. Wiener WohnBAUMProgramms sowie für 157 Wohnungen im Oberen Hausfeld. Für 2027 sind Baustarts für weitere 434 Wohnungen in Hernals, der Donaustadt, Penzing und der Brigittenau geplant.

Floridsdorf und Erdberg: Kultur, Grünraum und neue Akzente

Wie moderne Stadtentwicklung in der Praxis aussieht, zeigen zwei aktuelle Highlight-Projekte:

Ein neues Zentrum für Kinderkultur: In Floridsdorf verwandelt die ARWAG ein graues ehemaliges Bürogebäude in eine bunte Kultur-Oase. Hier ziehen ein neuer Standort des ZOOM Kindermuseums und das Kinderliteraturhaus ein. Das Besondere: Statt abzureißen, bleibt die tragende Betonstruktur erhalten. Kombiniert mit thermischer Sanierung, neuen Fenstern und einer Photovoltaikanlage wird das Projekt zum Vorreiter für nachhaltiges Weiterbauen.

In Floridsdorf verwandelt die ARWAG ein graues ehemaliges Bürogebäude in eine bunte Kultur-Oase. Hier ziehen ein neuer Standort des ZOOM Kindermuseums und das Kinderliteraturhaus ein. Das Besondere: Statt abzureißen, bleibt die tragende Betonstruktur erhalten. Kombiniert mit thermischer Sanierung, neuen Fenstern und einer Photovoltaikanlage wird das Projekt zum Vorreiter für nachhaltiges Weiterbauen. Urbane Vision in Erdberg: In Bezirk Landstraße plant die ARWAG ein städtebauliches Upgrade. Eine bestehende Park-and-Ride-Anlage wird um ein modernes Hochhaus ergänzt. Das Highlight für das Viertel: ein öffentlich zugänglicher Dachpark, der frisches Grün in den urbanen Raum bringt. Das städtebauliche Leitbild steht; 2027 startet der Architekturwettbewerb.

ARWAG Energy mit innovativen Projekten zu niedrigeren Energiekosten

Leistbarkeit hört für die ARWAG nicht bei der Nettomiete auf. Durch das hauseigene Tochterunternehmen ARWAG Energy werden Energieerzeugung und Wohnen direkt verknüpft, um die laufenden Kosten für Mieter*innen dauerhaft zu senken.

Best Practice „Leben am Gallitzinberg“: Bei dem im April 2026 übergebenen Projekt in Ottakring sorgen Wärmepumpen und Tiefensonden für umweltfreundliche Wärme im Winter und sanfte Temperierung im Sommer. Das schlägt sich direkt im Geldbörserl nieder: Das monatliche Akonto für Heizung und Kühlung liegt bei gerade einmal 0,70 Euro pro Quadratmeter (inkl. USt.). Für eine 70-Quadratmeter-Wohnung bedeutet das kalkulierbare 49 Euro im Monat.

Bei dem im April 2026 übergebenen Projekt in Ottakring sorgen Wärmepumpen und Tiefensonden für umweltfreundliche Wärme im Winter und sanfte Temperierung im Sommer. Das schlägt sich direkt im Geldbörserl nieder: Das monatliche Akonto für Heizung und Kühlung liegt bei gerade einmal 0,70 Euro pro Quadratmeter (inkl. USt.). Für eine 70-Quadratmeter-Wohnung bedeutet das kalkulierbare 49 Euro im Monat. Sonnenstrom vom eigenen Dach: Über gemeinschaftliche Erzeugungsanlagen (GEA) fließt der Solarstrom direkt vom Dach in die Steckdosen der Bewohner*innen – ohne Umweg über das öffentliche Netz und somit komplett frei von Netzentgelten. Das senkt die privaten Stromkosten und reduziert über den Allgemeinstrom (für Lift und Stiegenhaus) gleichzeitig die Betriebskosten für alle im Haus.