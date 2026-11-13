  • 13.11.2026, 10:30:32
  • /
  • OTS0056

Mehr Werbung ist nicht immer die Lösung

Mehr Reichweite und mehr Anfragen bedeuten nicht automatisch mehr Umsatz.

Wien (OTS) - 

Warum Unternehmen zuerst ihr Angebot überdenken sollten, bevor sie in Online-Werbung investieren, erklärt Bernhard Kraft, Gesellschafter der Woxtum OG, im aktuellen Interview mit dem MedienManager.

Mehr Reichweite und mehr Anfragen bedeuten nicht automatisch mehr Umsatz. Häufig liegen die Ursachen für ausbleibende Erfolge in der Angebotsgestaltung, fehlender Kalkulation oder mangelnden Vertriebsstrukturen.

„Werbung verstärkt nur, was schon da ist“, bringt es Kraft auf den Punkt. Anhand konkreter Beispiele zeigt er, wie Unternehmen trotz erfolgreicher Kundengewinnung Geld verlieren – und wie sich das durch eine durchdachte Angebotsstrategie vermeiden lässt.

Ein aufschlussreiches Gespräch über profitables Wachstum, typische Marketingfehler und die Frage, warum manchmal weniger Werbung mehr Erfolg bringt.

Hier ganzes Video ansehen

Bernhard Kraft im Interview

Rückfragen & Kontakt

MedienManager
Otto Koller, MBA
Telefon: +43 664 4601176
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | TRO

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

Vorschau Video [Video]

MedienManager

Rückfragen & Kontakt

MedienManager
Otto Koller, MBA
Telefon: +43 664 4601176
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2026 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright