Mehr Werbung ist nicht immer die Lösung

Wien (OTS) -

Warum Unternehmen zuerst ihr Angebot überdenken sollten, bevor sie in Online-Werbung investieren, erklärt Bernhard Kraft, Gesellschafter der Woxtum OG, im aktuellen Interview mit dem MedienManager.

Mehr Reichweite und mehr Anfragen bedeuten nicht automatisch mehr Umsatz. Häufig liegen die Ursachen für ausbleibende Erfolge in der Angebotsgestaltung, fehlender Kalkulation oder mangelnden Vertriebsstrukturen.

„Werbung verstärkt nur, was schon da ist“, bringt es Kraft auf den Punkt. Anhand konkreter Beispiele zeigt er, wie Unternehmen trotz erfolgreicher Kundengewinnung Geld verlieren – und wie sich das durch eine durchdachte Angebotsstrategie vermeiden lässt.

Ein aufschlussreiches Gespräch über profitables Wachstum, typische Marketingfehler und die Frage, warum manchmal weniger Werbung mehr Erfolg bringt.