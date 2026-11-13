  • 13.11.2026, 10:23:02
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Reminder Einladung Pressekonferenz – One-Stop-Konzept: Der Weg in eine bessere medizinische Versorgung

Wien (OTS) - 

Wie kann die medizinische Versorgung für Patientinnen und Patienten einfach, sicher und effizient gestaltet werden? Bei einer Pressekonferenz präsentiert die Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien innovative Versorgungskonzepte und zeigt, wo es bei der Impfstoffversorgung hakt, warum einheitliche Qualitäts- und Sicherheitsstandards für medizinische Leistungen notwendig sind und welche entscheidenden Vorteile die Medikamentenabgabe direkt bei der Ärztin bzw. beim Arzt bringt.

Ihre Gesprächspartner*innen sind:

Johannes Steinhart, Präsident der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien

Naghme Kamaleyan-Schmied, Vizepräsidentin der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien und Obfrau der Kurie niedergelassene Ärzte

Rainer Wolschner, Referent für Impfangelegenheiten der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien

Datum: Montag, 16. November 2026, 10.00 Uhr

Ort: Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien, 1010 Wien, Weihburggasse 10-12, VAZ, 1. Stock

Bitte um Voranmeldung unter [email protected]

Für Parkplätze in der Garage der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien, 1010 Wien, Weihburggasse 10-12, bitte unbedingt Aviso an die Pressestelle, Tel.: 515 01/1223 DW.

Rückfragen & Kontakt

Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien
Mag. Katharina Hemmelmair
Telefon: 06649697506
E-Mail: [email protected]

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