  • 13.11.2026, 10:16:32
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15 Prozent Wachstum dank Langlauf-Offensive geplant

Langlaufen, Skating, Winterlandschaft, Kapelle - KI generiert
Innsbruck (OTS) - 

SportOkay.com erweitert sein Wintersortiment um die Kategorie Langlaufen. Ab sofort bietet der Tiroler Online-Sporthändler Langlaufski, Langlaufstöcke und Langlaufschuhe von Fischer, Atomic, Salomon, Rossignol und Leki. Bekleidung kommt von Daehlie, Löffler, Odlo und Sportful; Skipflege, Brillen, Uhren und Zubehör von Swix, Oakley und Garmin.

Mehr als 2.500 Langlaufartikel sind in Innsbruck lagernd und sofort versandbereit. Nach einem KI-gestützten Vergleich öffentlich sichtbarer Angebote zählt SportOkay.com damit zu den umfangreichsten österreichischen Onlineanbietern im Langlaufbereich. Die Auswahl reicht von Einsteigermodellen über ambitionierte Sportprodukte bis zu hochwertigem Rennmaterial.

Langlaufen gewinnt als winterliche Ergänzung für Rennradfahrer, Läufer und andere Ausdauersportler an Bedeutung. Österreich bietet mit Regionen wie Seefeld, Hochfilzen und Ramsau am Dachstein international bekannte nordische Zentren. Snowfarming und technische Beschneiung ermöglichen dort bereits im November erste Loipenkilometer.

Auch gesundheitlich überzeugt der Sport: Langlaufen beansprucht Ober- und Unterkörper, verbindet Ausdauertraining mit Natur, Kälte und Ruhe. Ob klassisch oder Skating: Die fließende Bewegung aktiviert zahlreiche Muskelgruppen und lässt sich im eigenen Tempo von gemütlich bis ambitioniert altersgerecht und individuell dosieren. Eine finnische Beobachtungsstudie mit 2.087 Männern verband regelmäßiges Langlaufen mit einer um 16 bis 20 Prozent niedrigeren Gesamtsterblichkeit. Einen ursächlichen Beweis liefert sie jedoch nicht.

„Langlaufen vereint Bewegung, Naturerlebnis und alpine Kompetenz. Mit unserer großen Auswahl möchten wir Einsteiger ebenso wie ambitionierte Sportler begeistern und die wachsende Ausdauer-Community auch im Winter begleiten. Langlaufen ist wie in einer Longevity Kältekammer, nur ein wenig anstrengender“, sagt Konrad Plankensteiner, CEO von SportOkay.com.

Durch die Sortimentserweiterung erwartet das Unternehmen im laufenden Geschäftsjahr ein weiteres Wachstum von rund 15 Prozent auf über 45 Mio. Euro.

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Konrad Plankensteiner

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Werner-von-Siemens-Strasse 5

6020 Innsbruck

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