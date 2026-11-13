Arnold Schwarzenegger: Harley wird für den guten Zweck versteigert!

Baden-Baden (OTS) -

Nach dem großen Erfolg ihrer Versteigerung des Papst-Bikes, das beeindruckende 130.000 Euro erzielte, sorgen die JESUS BIKER erneut für Aufsehen: Diesmal kommt das "Peace Bike Terminator" bei United Charity unter den Hammer! Das außergewöhnliche Custom-Bike wurde am 15. Juni 2026 im Rahmen des 10. AUSTRIAN WORLD SUMMIT in der Wiener Hofburg persönlich an Arnold Schwarzenegger übergeben und von ihm eigenhändig signiert.

In mehr als 500 Arbeitsstunden haben die JESUS BIKER das Motorrad mit viel Leidenschaft zu einem echten Einzelstück gemacht. Der Erlös geht zu gleichen Teilen an die Schwarzenegger Climate Initiative und ein Kinderhilfsprojekt von Missio - Päpstliche Missionswerke Österreich in Madagaskar.

Neben dem spektakulären Terminator-Bike warten auf United Charity zahlreiche weitere außergewöhnliche Auktionen. Darunter auch eine vollständig neu aufgebaute Harley-Davidson VRSCA V-Rod, deren Erlös dem Haus Kiebitz e. V. zugutekommt.

Prominente Signatur, echte Motorrad-Raritäten und Hilfe, die ankommt: Jetzt mitbieten und Gutes bewirken unter www.unitedcharity.de!

Über United Charity

United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und versteigert einmalige Dinge und Erlebnisse zugunsten von Kindern in Not. Gegründet wurde die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH 2009 von Dagmar und Karlheinz Kögel. Dagmar Kögel wurde 2026 für ihr soziales Engagement mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet. Seit der Gründung wurden bereits mehr als 19 Millionen Euro gesammelt. Mit den Auktionserlösen werden gemeinnützige Organisationen und Einrichtungen unterstützt, insbesondere Kinderhilfsprojekte. Das Internet-Bietverfahren ermöglicht es Menschen weltweit, unabhängig von Ort und Zeit an den Auktionen teilzunehmen.