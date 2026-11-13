Black Week für saubere Böden

Neuss (OTS) -

Saugen und Wischen in einem Gerät, flach bis unters Sofa und selbstreinigend nach dem Einsatz: Zur Black Week sind smarte Bodenreiniger von Tineco bei MediaMarkt Österreich bis zu 58 Prozent reduziert.

Wenn es draußen ungemütlich wird, kommt drinnen einiges zusammen: Besuch bringt Schneematsch ins Vorzimmer, beim Backen landen Keksbrösel auf den Küchenfliesen und beim Anstoßen geht schon mal ein Schluck Glühwein daneben. Gerade jetzt, wenn der Kalender ohnehin gut gefüllt ist, soll die Bodenreinigung schnell und ohne großen Aufwand erledigt sein. Passend dazu reduziert Tineco zur Black Week zahlreiche Geräte, darunter zwei Nass-Trockensauger aus der FLOOR ONE-Serie: Noch bis zum 30. November gibt es den FLOOR ONE S9 Artist Premium und den FLOOR ONE S7 Stretch bei MediaMarkt Österreich zum Aktionspreis. Die Auswahl reicht vom erschwinglichen Allrounder für die tägliche Bodenpflege bis zum Premium-Modell mit intelligenter Sensorik und motorisierten Rollen.

FLOOR ONE S9 Artist Premium: High-End-Reinigung mit Komfort

Mit dem FLOOR ONE S9 Artist Premium richtet sich Tineco an Nutzer, die besonders viel Wert auf Leistung, edles Design und moderne Technologie legen. Das Premium-Modell verbindet eine kraftvolle Saugleistung mit einer eleganten, hochwertigen Gestaltung und intelligenten Sensoren, die Verschmutzungen automatisch erkennen und die Reinigungsleistung entsprechend anpassen. Dadurch wird stets genau die Leistung eingesetzt, die tatsächlich benötigt wird. Zusätzlich sorgen motorisierte Rollen für eine besonders leichte und komfortable Führung des Geräts, da sie den Anwender aktiv bei der Bewegung über den Boden unterstützen.

Im Aktionszeitraum ist der FLOOR ONE S9 Artist Premium bei MediaMarkt Österreich für 379 Euro statt 899 Euro (UVP) erhältlich - eine Ersparnis von rund 58 Prozent.*

FLOOR ONE S7 Stretch: Erschwinglicher Allrounder für flexible Reinigung

Im Vergleich zu den stärker spezialisierten Premium-Modellen positioniert sich der Tineco FLOOR ONE S7 Stretch als besonders erschwinglicher Allrounder für den Alltag. Der Nass-Trockensauger kombiniert flexible Handhabung mit zuverlässiger Reinigungsleistung und eignet sich ideal für Haushalte, die eine vielseitige Lösung für die tägliche Bodenpflege suchen. Dank seines flachen Designs erreicht das Gerät auch schwer zugängliche Bereiche unter Möbeln oder Betten. Gleichzeitig sorgt die kombinierte Saug- und Wischfunktion dafür, dass Staub, Krümel und Flüssigkeiten in einem Arbeitsgang entfernt werden können.

Im Aktionszeitraum ist der FLOOR ONE S7 Stretch bei MediaMarkt Österreich für 249 Euro statt 599 Euro (UVP) erhältlich - ebenfalls eine Ersparnis von rund 58 Prozent.*

*Hinweis: Die finale Preisgestaltung erfolgt durch den Handelspartner. Daher kann der Preis variieren.

Über Tineco

Tineco wurde 1998 gegründet und ging 2020 mit dem weltweit ersten smarten kabellosen Wischsauger an den Markt. Heute hat sich die Marke zu einem weltweit führenden Anbieter von smarten Geräten für den Haushalt entwickelt. Laut EUROMONITOR INTERNATIONAL (Retail-Absätze weltweit, 2022-2025) liegt der Hersteller weltweit seit vier Jahren in Folge auf Platz 1 für Wischsauger. Tineco hat sich seiner Markenvision verschrieben, das Leben durch intelligente Technologien zu erleichtern und ständig neue Geräte zu entwickeln.