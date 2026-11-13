Europäische #UnitedInModeration Week: Schutzverband der österreichischen Spirituosen- und Sektwirtschaft unterstützt Initiative

Wien (OTS) -

Der Schutzverband der österreichischen Spirituosen- und Sektwirtschaft unterstützt die erste europaweite #UnitedInModeration Week (12.-18. November 2026). Die Initiative bündelt in ganz Europa Aktivitäten, die verantwortungsbewussten Alkoholkonsum fördern.

Im Rahmen der Aktionswoche rückt der Schutzverband seine Informationsplattform verantwortungsvoll.at in den Mittelpunkt. Die Webseite bietet Konsumentinnen und Konsumenten Informationen zu Gesetzen und Richtlinien, zur Wirkung von Alkohol auf die Gesundheit, zum Umgang damit in Arbeit und Freizeit sowie hilfreiche Anlaufstellen.

„Verantwortungsvoller Konsum ist ein zentrales Anliegen unserer Branche. Mit der Webseite verantwortungsvoll.at setzen wir auf Wissen und Aufklärung und leisten einen Beitrag dazu, dass Konsumentinnen und Konsumenten informierte und verantwortungsbewusste Entscheidungen treffen können“, so Alfred Böck, Obmann des Schutzverbands der österreichischen Spirituosen- und Sektwirtschaft.

Klare Botschaft gegen Alkohol am Steuer

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf „Don’t Drink and Drive“. Seit ihrer Einführung hat diese Kampagne kontinuierlich an Reichweite und Wirkung gewonnen. Damit unterstützt die Initiative die Bemühungen um mehr Verkehrssicherheit und das Bewusstsein für den verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol im Straßenverkehr.

Gemeinsames Engagement in Europa

Mit der Teilnahme an der #UnitedInModeration Week schließt sich der Schutzverband zahlreichen Organisationen aus ganz Europa an, die sich für verantwortungsvollen Alkoholkonsum einsetzen. So soll gemeinsam ein starkes Zeichen gesetzt werden.

Über #UnitedInModeration

#UnitedInModeration ist eine europaweite Initiative von spiritsEUROPE, die Maßnahmen und Aufklärungskampagnen zum verantwortungsvollen Alkoholkonsum bündelt. Ziel ist es, alkoholbedingte Schäden zu reduzieren und die öffentliche Gesundheit zu stärken. Die #UnitedInModeration Week findet von 12. bis 18. November 2026 statt und endet mit dem Summit von spiritsEUROPE.

Über den Schutzverband der österreichischen Spirituosen- und Sektwirtschaft

Der Schutzverband der österreichischen Spirituosen- und Sektwirtschaft vertritt die Anliegen von rund 30 heimischen Getränkeherstellern. Im Jahr 1962 gegründet, engagiert sich der Verband bei rechtlichen und wirtschaftlichen Themen für die Branche. Der Schutzverband bekämpft beispielsweise unlauteren Wettbewerb, holt Gutachten ein und vermittelt bei Verstößen.