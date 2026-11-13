Döblinger Steg: Historische Fußweg-Verbindung wird rundumerneuert

Wien (OTS) -

Der Döblinger Steg ist eine wichtige Verbindung für Fußgänger*innen zwischen dem 19. und 20. Bezirk. Damit die Brücke auch in Zukunft sicher genutzt werden kann, startet die Stadt Wien – Brückenbau und Grundbau (MA 29) am 16. November 2026 eine Instandsetzung des denkmalgeschützten Bauwerks. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Ende 2027 abgeschlossen sein.

Die Maßnahmen sind Teil des laufenden Wiener Brückeninstandsetzungsprogramms. Ziel ist es, bestehende Bauwerke rechtzeitig zu erneuern und ihre Nutzbarkeit langfristig zu sichern. Gleichzeitig werden erforderliche Arbeiten an den Versorgungsleitungen mit der Baustelle abgestimmt, um Synergien zu nutzen und zusätzliche Eingriffe zu vermeiden.

Denkmalgeschütztes Bauwerk wird erneuert

Der Döblinger Steg prägt das Stadtbild am Donaukanal seit vielen Jahrzehnten. Geplant sind unter anderem Betonsanierungen, die Erneuerung des Korrosionsschutzes im unteren Bereich, ein neuer Brückenbelag sowie die Sanierung von Beton- und Natursteinmauerwerk. Auch die Fahrbahnübergänge am Haupttragwerk werden erneuert. Zusätzlich werden die Maßnahmen mit Arbeiten der Wiener Wasser (MA 31) an den über die Brücke geführten Wasserleitungen abgestimmt.

Fußgänger*innen bleiben mobil

Während der Bauzeit bleibt der Döblinger Steg grundsätzlich benutzbar. Nur für den Auf- und Abbau von Gerüsten sind vereinzelt kurzfristige Sperren erforderlich. Auch die Wege entlang des Donaukanals bleiben nutzbar. Für Fußgängerinnen und Radfahrerinnen werden im Bereich der Baustelle kleinräumige Umleitungen eingerichtet.

Verkehr entlang des Donaukanals bleibt aufrecht

Der Verkehr auf der Heiligenstädter Lände und der Brigittenauer Lände können während der Bauzeit weiterhin fließen. Dafür sind lediglich temporäre Einschränkungen bei Fahrstreifenbreiten und Fahrstreifenanzahl notwendig. Auf beiden Seiten des Donaukanals sollen grundsätzlich mindestens zwei Fahrstreifen zur Verfügung stehen.

Für die Einrichtung von Baustellenflächen sind in einzelnen Bereichen vorübergehende Anpassungen erforderlich. Davon betroffen sind unter anderem die Rampengasse, die Heiligenstädter Lände, die Klosterneuburger Straße und die Brigittenauer Lände. Der Franz-Ippisch-Steg bleibt während der gesamten Bauzeit uneingeschränkt nutzbar.

Investition in sichere und leistungsfähige Infrastruktur

Mit der Instandsetzung sichert die Stadt Wien den langfristigen Erhalt einer wichtigen Verbindung über den Donaukanal. Gleichzeitig wird ein denkmalgeschütztes Bauwerk für kommende Generationen bewahrt und die Sicherheit für alle Nutzer*innen nachhaltig verbessert.

Weitere Informationen unter: www.baustellen.wien.gv.at, https://www.wien.gv.at/verkehr/brueckenbau/index.html

Infoline Straße und Verkehr: +43 1 955 59, täglich von 7 bis 18 Uhr

rk-Fotoservice: https://presse.wien.gv.at/