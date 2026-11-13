Technik braucht Frauen: Wiesinger: „Wer auf Frauen verzichtet, verschenkt Fachkräfte“

Wien (OTS) -

Schließsysteme, Zutrittslösungen und Sicherheitstechnologie „made in Vienna“: Beim Format „FiW goes Backstage“ hat Frau in der Wirtschaft Wien am 10. November das Familienunternehmen EVVA Sicherheitstechnologie in Wien-Meidling besucht. Verena Wiesinger, Vorsitzende des Unternehmerinnen-Netzwerks Frau in der Wirtschaft der Wirtschaftskammer Wien (FiW), tauschte sich dabei mit Nicole Ehrlich-Adám, Gesellschafterin und Prokuristin von EVVA, über Frauen in technischen Familienbetrieben und den Fachkräftenachwuchs aus. EVVA wurde 1919 in Wien gegründet, beschäftigt rund 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, hat einen Frauenanteil von 43 Prozent und entwickelt und produziert seine Zutrittssysteme direkt in Wien.

Wiesinger kennt die Situation aus eigener Erfahrung: Sie ist seit 1991 im Familienunternehmen Autohaus Wiesinger tätig und seit 2018 dessen Geschäftsführerin – Fahrzeughandel, Kfz-Werkstätte und Karosseriefachbetrieb, eine klassische Männerdomäne.

„Wer Mädchen für Technik gewinnen will, muss ihnen zeigen, dass dort Frauen Verantwortung tragen. Betriebe wie EVVA beweisen, dass Technik, Familienunternehmen und weibliche Führung bestens zusammenpassen“, sagt Wiesinger.

Mehr Mädchen in der Technik – aber noch zu wenige

Österreichweit steigt der Frauenanteil in technischen Lehrberufen. In der Lehrberufsgruppe Metall und Bau hat er sich laut WKO-Lehrlingsstatistik in zehn Jahren von 5,7 auf 9,7 Prozent erhöht, im Bereich Chemie und Kunststoff von 30,9 auf 39,9 Prozent. In der Informatik sind bereits 751 Mädchen in Ausbildung, mehr als fünfmal so viele wie 2014. Insgesamt sind aber nur 31,9 Prozent aller Lehrlinge in Österreich weiblich. In Wien ist nur jede sechste Beschäftigte im Bereich Technik eine Frau (17,2 Prozent).

„Mädchen sind in technischen Berufen angekommen. Jetzt müssen wir diesen Fortschritt absichern – gerade jetzt, wo Betriebe um jeden Lehrling kämpfen. Gerade angesichts des Fachkräftemangels können wir es uns nicht leisten, auf die Hälfte der Talente zu verzichten“, sagt Wiesinger.

Weibliche Talente als Chance für die Wirtschaft

Damit mehr Mädchen technische Berufe für sich entdecken und Frauen langfristig in diesen Branchen erfolgreich sein können, braucht es sichtbare weibliche Vorbilder, positive Einblicke in die Praxis und ein Umfeld, in dem fachliche Entwicklung und berufliche Perspektiven selbstverständlich sind. Wiesinger: „Erfolgreiche Unternehmerinnen und Mitarbeiterinnen in technischen Berufen zeigen bereits heute, wie vielfältig die Möglichkeiten sind. Unternehmen profitieren davon, wenn sie diese Potenziale erkennen und nutzen können.“

Über Frau in der Wirtschaft Wien

Frau in der Wirtschaft Wien (FiW Wien) ist das wirtschaftliche Frauennetzwerk der Wirtschaftskammer Wien und vertritt die Interessen von rund 54.000 unternehmerisch aktiven Frauen in Wien – von Kleinstunternehmerinnen und Ein-Personen-Unternehmen bis zu Unternehmerinnen, Managerinnen und Frauen in Führungspositionen. Als Gründerin ist man automatisch Teil des Netzwerks; auch Frauen, die erst auf dem Weg in die Selbstständigkeit sind, können das Netzwerk nutzen. FiW Wien versteht sich als Interessenvertretung, Service- und Netzwerkplattform: Das Netzwerk bringt die Anliegen von Unternehmerinnen in Politik, Wirtschaft und Öffentlichkeit ein, bietet Austausch und Vernetzung, Fachvorträge, Workshops und Veranstaltungen und unterstützt Frauen dabei, unternehmerisches Know-how auszubauen und Verantwortung in Wirtschaft und Gesellschaft zu übernehmen.

Unter der Landesvorsitzenden Verena Wiesinger setzt FiW Wien aktuell unter anderem auf persönliche Vernetzung und Unternehmenseinblicke: Zu den Formaten zählen FiW Connects, „Aufsichtsratskompetenz Kompakt“, „FiW goes Backstage“ sowie die FiW Unconference am 14. Dezember. Die Backstage-Reihe bringt Unternehmerinnen direkt mit erfolgreichen Wiener Unternehmen und deren Führungspersönlichkeiten zusammen. Über alle Veranstaltungen wird regelmäßig im Newsletter informiert.

Mehr Infos unter Frau in der Wirtschaft Wien – WKO