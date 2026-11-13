Boys’ Day 2026: Ein voller Erfolg für den österreichweiten Aktionstag

Wien (OTS) -

Am 12. November 2026 fand der österreichweite Boys’ Day Aktionstag statt. Er ist der jährliche Höhepunkt des Programms des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, um Burschen und junge Männer im Alter von 12 bis 25 Jahren für Berufe in Pflege, Pädagogik und im Sozialbereich zu begeistern. Im Fokus stand eine geschlechtersensible und moderne Berufsorientierung. In Wien fand ein Infotainment-Tag an der Pädagogischen Hochschule Wien statt.

Mehr als 8.000 Burschen und junge Männer nahmen heuer in ganz Österreich am Boys’ Day Programm teil, über 360 Einrichtungen öffneten ihre Türen und gaben praxisnahe Einblicke in soziale Berufe. Mit dabei waren Einrichtungen wie Kindergärten, Schulen, Pflege- und Senior:innenwohnhäuser, Kliniken, Einrichtungen für Menschen mit Behinderung und Ausbildungsstätten für soziale Berufe.

Infotainment an der PH Wien

Am Aktionstag veranstaltete das Sozialministerium einen großen Infotainment-Tag an der Pädagogischen Hochschule Wien mit über 200 Teilnehmenden. Das Programm war interaktiv und bot den Jugendlichen eine Mischung aus Information, Austausch und Unterhaltung: Dazu zählten Besuche von Übungsklassen mit Lehrkräften in Ausbildung, Aktionen im Media-Lab und Maker-Lab, Role Model Talks, Action Points zu Pädagogik-, Pflege- und Sozialberufen, ein Forumtheater sowie eine VR-Brillen Experience und das Soziale-Berufe-Kino.

Sozialministerin Korinna Schumann eröffnete die Veranstaltung mit einer digitalen Grußbotschaft an die Burschen: „Beim Boys’ Day habt ihr die Chance, Berufe kennenzulernen, die euch echt viel bieten können. In der Pädagogik, in der Pflege und in der sozialen Arbeit erwarten euch spannende Berufe mit viel Abwechslung und guten Karrierechancen.“

Aufklärung und Sensibilisierung für Fachkräfte von morgen

Am Arbeitsmarkt gibt es ein vielfältiges Angebot im Sozialbereich und einen großen Bedarf an Fachkräften, insbesondere in der Pflege und der Pädagogik. Traditionelle Rollenbilder und falsche Vorstellungen über soziale Berufe halten Burschen und junge Männer oftmals davon ab, diese Berufe bei ihrer Zukunftsplanung zu berücksichtigen. Der Boys’ Day eröffnet Burschen und jungen Männern Berufsperspektiven und ermöglicht ihnen, Rollenbilder zu reflektieren sowie sich mit den eigenen Stärken und Interessen auseinanderzusetzen. Bei Praxistagen in Einrichtungen und Betrieben lernen Burschen die Berufe hautnah kennen, kommen mit Fachpersonal in Kontakt und erhalten Informationen zu Ausbildungswegen, Tätigkeitsfeldern und Aufstiegschancen. In Workshops haben Burschen die Möglichkeit, sich in einem geschützten Rahmen mit Fragen rund um männliche Rollenvorstellungen und die eigene Lebensplanung zu beschäftigen.

Bildmaterial

Die Nutzung der Bilder ist zu redaktionellen Zwecken im Zusammenhang mit dieser Pressemitteilung honorarfrei. Sie können unter folgendem Link heruntergeladen werden: Boys' Day 2026.

Bild 1: Erfahrungsaustausch mit Vorbildern aus sozialen Berufen in den Role Model Talks am Boys’ Day Aktionstag an der Pädagogischen Hochschule Wien © ÖSB Gruppe Management

Bild 2: Informieren und Ausprobieren rund um soziale Berufe an den Action Points am Boys’ Day Aktionstag an der Pädagogischen Hochschule Wien © ÖSB Gruppe Management

Bild 3: Virtuelles Eintauchen in soziale Berufe am Boys’ Day Aktionstag an der Pädagogischen Hochschule Wien © ÖSB Gruppe Management

Über Boys’ Day

Der Boys’ Day ist ein österreichweites Programm des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMASGPK) für mehr Männer in der Pflege, Pädagogik und im Sozialbereich. Dazu gibt es ganzjährige Angebote wie Praxistage, Role Model Talks und Workshops. Den Höhepunkt bildet ein österreichweiter Aktionstag jeden zweiten Donnerstag im November. Die Umsetzung erfolgt mit regionalen Partner:innen in den Bundesländern. Weitere Informationen unter www.boysday.at.