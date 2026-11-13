Montagebeginn des Hochregallagers der Firma Eschelmüller Holz

St. Pölten (OTS) -

In Rothfarn in der Marktgemeinde Großschönau (Bezirk Gmünd) investiert die Eschelmüller Holz GmbH rund 26 Millionen Euro in die Errichtung eines nachhaltigen Hochregallagers sowie den Neubau einer modernisierten Produktionsanlage im Sinne von Industrie 4.0. Den Montagebeginn feierte die Familie Eschelmüller am gestrigen Donnerstag gemeinsam mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Bezirkshauptfrau Renate Giller-Schilk, Vizebürgermeister Martin Hackl, Vertretern der Partner-Unternehmen sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Standorts. Die Fertigstellung ist für 2027 geplant.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner betonte in ihrem Statement die Bedeutung des Handwerks sowie der Klein- und Mittelbetriebe. Eschelmüller Holz sei ein Traditions- und klassischer Familienbetrieb. Familienbetriebe seien das Rückgrat der niederösterreichischen Wirtschaft: „Familienbetriebe sind es, die anpacken, zupacken und mutig sind.“

„Wenn man 26 Millionen Euro in ein Werk investiert, dann ist man nicht nur mutig, sondern vertraut auch dem Wirtschaftsstandort hier im Waldviertel und in Niederösterreich“, bedankte sich die Landeshauptfrau für die Investitionen in Rothfarn. In diesem Zusammenhang verwies sie auch auf die Wirtschaftsstrategie des Landes, die nun auf die Regionen hinuntergebrochen werde. So werde die Wirtschaftsstrategie für das Waldviertel nächste Woche präsentiert. „Entbürokratisieren, beschleunigen, entlasten und ermöglichen“, fasste Mikl-Leitner das Ziel zusammen, den Unternehmen das Wirtschaften leichter zu machen.

„Ihr seid bereits ein klassisches Beispiel dafür, was die Taskforce Wirtschaft bewirken kann“, so die Landeshauptfrau. Ziel sei „eine Behörde, die Hand in Hand mit den Unternehmen arbeitet“. Dafür bedankte sich Mikl-Leitner bei der Bezirkshauptfrau sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bezirkshauptmannschaft. „Gerade schnelle Verfahren heißt mehr an Investitionen und Arbeitsplätzen.“

Abschließend bedankte sich die Landeshauptfrau bei der Familie Eschelmüller: „Ihr seid ein Vorzeigebeispiel und zeigt, dass eure großen Erfolge nicht in der Vergangenheit liegen, sondern in der Zukunft.“ Sie sei davon überzeugt und erinnerte an ihre Worte anlässlich des Spatenstichs für die Niederösterreichische Landesausstellung 2028: „Die beste Zeit des Waldviertels liegt vor uns.“

Der Familienbetrieb Eschelmüller Holz GmbH beschäftigt am Standort Rothfarn 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und produziert Konstruktionsholz in Form von Konstruktionsvollholz (KVH), Brettschichtholz (BSH) und Balkenschichtholz (BASH). Das Projekt „Eschelmüller Holz 2.0“ mit einer Investition von rund 26 Millionen Euro besteht aus zwei Bausteinen, die ein vernetztes System bilden: einem Hochregallager in Holzbauweise mit Platz für bis zu 10.000 Kubikmeter Schnittholz und einer neuen Produktionsanlage. Das Lager soll die Produktion künftig automatisch und bedarfsgerecht mit Rohstoff – ohne Zwischenlager und Umwege – versorgen. Mit der Inbetriebnahme des neuen Werks soll die Produktionskapazität auf 150.000 Kubikmeter Holz pro Jahr steigen.

Ein neues elektromechanisches Regalbediengerät ersetzt den bisherigen Dieselstapler, der mehr als 50 Prozent Leerfahrten aufweist und Abgase am Betriebsgelände und lange interne Wege verursacht. Die neue Lösung arbeitet emissionsfrei, wird fast durchgehend ausgelastet sein und ermöglicht kürzere Prozesszeiten. Das Projekt zeigt auch, wie der Genehmigungsturbo des Landes in der Praxis wirkt: Bei der Planung des Hochregallagers sorgte die zuständige Abteilung WST 1 (Umwelt- und Anlagenrecht, heute Sitz der Taskforce Wirtschaft) innerhalb von nur 15 Tagen für rechtliche Klarheit und verhinderte damit einen wesentlich aufwendigeren Verfahrensweg. Von der Einreichung des Genehmigungsantrags bis zur gewerbebehördlichen Verhandlung bei der Bezirkshauptmannschaft Gmünd vergingen ohne Einwendungen lediglich 62 Tage.

Nähere Informationen zur Firma Eschelmüller Holz und zur Taskforce Wirtschaft: www.eschelmueller-holz.at und www.taskforce-wirtschaft.at