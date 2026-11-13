Entscheidung am 18. November

Berlin (OTS) -

Als Team 3 sind Prof. Dr.-Ing. Christian Koos (KIT), Dr-Ing. Philipp Dietrich (Keystone Photonics GmbH) und Dr.-Ing. Matthias Lauermann (Vanguard Automation GmbH) mit dem Projekt "3D-Druck auf der Nanoskala - Photonische Mikrochips und Lichtbrücken für die digitale Zukunft" nominiert.

Damit Datennetze und KI-Rechenzentren den immer weiter wachsenden Datenverkehr schnell und energieeffizient bewältigen können, setzen die Nominierten zur Kommunikation auf Licht statt Strom - die drei Nominierten aus Karlsruhe liefern dafür eine Schlüsseltechnologie: Ihre neuen Verfahren ermöglichen es, optische Mikrochips effizient zu testen und präzise zu leistungsfähigen Systemen zu verbinden. Auf diese Weise leisten sie einen Beitrag zu schneller, skalierbarer und energieeffizienter Datenverarbeitung. Sie beseitigen zentrale Engpässe der integrierten Optik und schaffen so die Grundlage für die nächste Generation digitaler Infrastrukturen.

Wie die Technik funktioniert, erläutert der Sprecher Christian Koos im Video.

DZP 2026 Team 3 - 3D-Druck auf der Nanoskala

Zwei weitere Teams wurden von der Jury für die Endrunde, den Kreis der Besten, ausgewählt. Am 18. November entscheidet diese über die diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger. Der Bundespräsident überreicht den Deutschen Zukunftspreis 2026 am Abend desselben Tages bei einer live übertragenen Preisverleihung an das Gewinnerteam.

Die Preisverleihung ist am 18. November ab 18.00 Uhr im Livestream auf www.deutscher-zukunftspreis.de und www.zdf.de zu erleben. Das ZDF sendet die Verleihung im linearen Fernsehen zeitversetzt ab 22.15 Uhr.

Weitere Informationen zu den nominierten Projekten, Bild- und Videomaterialien: www.deutscher-zukunftspreis.de, www.linkedin.com/company/deutscher-zukunftspreis/ und www.instagram.com/deutscher.zukunftspreis