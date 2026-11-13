Entscheidung am 18. November

Berlin (OTS) -

Als Team 1 sind Dr.-Ing. Stephan Herrmann (Reverion GmbH), Felix Fischer (Reverion GmbH) und Prof. Dr.-Ing. Hartmut Spliethoff (TU München) mit dem Projekt "Dunkelflaute und Hellbrise - Das reversible Kraftwerk schließt die letzten Lücken der Energiewende" nominiert.

Strom speichern, wenn er im Überschuss da ist, und ihn liefern, wenn er fehlt: Das leistet das Brennstoffzellensystem, das die drei Nominierten an der TU München und in Eresing in Bayern entwickelt haben. Die Anlage wandelt Biogas, Erdgas oder Wasserstoff hocheffizient in Strom um und produziert bei Stromüberschuss grünen Wasserstoff oder synthetisches Methan zur Langzeitspeicherung. Das Ergebnis: erneuerbare Energie wird genau dann verfügbar, wenn sie benötigt wird. Die Innovation verbindet Strom- und Gasnetz, nutzt bestehende Infrastruktur und macht die Energieversorgung flexibler, stabiler und klimafreundlicher.

Wie die Technik funktioniert, erläutert der Sprecher Stephan Herrmann im Video.

DZP 2026 Team 1 - Dunkelflaute und Hellbrise

Zwei weitere Teams wurden von der Jury für die Endrunde, den Kreis der Besten, ausgewählt. Am 18. November entscheidet diese über die diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger. Der Bundespräsident überreicht den Deutschen Zukunftspreis 2026 am Abend desselben Tages bei einer live übertragenen Preisverleihung an das Gewinnerteam.

Die Preisverleihung ist am 18. November ab 18.00 Uhr im Livestream auf www.deutscher-zukunftspreis.de und www.zdf.de zu erleben. Das ZDF sendet die Verleihung im linearen Fernsehen zeitversetzt ab 22.15 Uhr.

Weitere Informationen zu den nominierten Projekten, Bild- und Videomaterialien: www.deutscher-zukunftspreis.de, www.linkedin.com/company/deutscher-zukunftspreis/ und www.instagram.com/deutscher.zukunftspreis